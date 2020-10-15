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急需加速防疫 欧美扩大新冠抗原检测

2020年10月15日08:00  来源：新华网
 

欧美多个国家正努力遏制“第二波疫情”扩散。为加速筛查病例，不少国家扩大使用更快速廉价的新冠抗原检测手段，以克服核酸检测能力不足的瓶颈。

但科学界提醒，抗原检测不如核酸检测准确率高，只能作为后者补充。

【急需提速】

路透社报道，德国13日新增新冠确诊病例4122例，累计确诊病例近33万例。新冠抗原检测可在几分钟内出结果，单次检测费5.9欧元（约合47元人民币）。德国目前每月可做900万次抗原检测，理论上可覆盖10%以上人口。

德国罗伯特·科赫研究所建议把抗原检测作为现有聚合酶链式反应(PCR)检测、即核酸检测的补充。

科学界将PCR检测结果作为诊断人体是否感染新冠病毒的主要标准，但不少国家核酸检测量不足，原因是实验室检测能力赶不上疫情扩散速度，检测试剂需求量也超过制造商生产能力。

德国亥姆霍兹传染研究中心流行病部门主任格拉尔德·克劳泽说，扩大抗原检测可能大大改变这种困境：可鼓励无症状者接受抗原检测，把核酸检测留给那些出现疑似新冠症状的病人。

全球新冠病毒感染人数仍在急剧攀升。据世界卫生组织报告，上周全球新增新冠病例超过200万例，累计确诊病例约3700万例，累计病亡病例超过100万例。如今冬季流感季即将来临，多国卫生部门急需扩充检测手段以加速病例筛查。意大利、美国和加拿大也已购买数以百万计抗原检测试剂。

【需求量大】

一些国家新冠疫情扩散较快，依照现有检测手段，卫生部门难以迅速、全面追踪病毒感染路径。

路透社报道，美国整个夏季依赖自动化PCR检测机器筛查病例，让不少病人苦等检测结果超过一周。欧洲新冠病毒检测同样有缺陷。

法国为民众免费提供新冠病毒检测，每周检测量逾百万人次，但民众需排长队等候接受检测和获取结果。研究机构后续推出据说能在40分钟内出结果、无需拭子的检测工具。

意大利卫生部称，该国目前每周可做80万至84万次新冠病毒检测，是4月时的两倍多。然而，政府抗疫顾问、帕多瓦大学微生物学教授安德烈亚·克里桑蒂说，要控制住疫情蔓延速度，意大利每周检测量需达200万次。

荷兰是欧洲新冠感染率最高的国家之一，正努力提高检测能力，目标是下周把操作检测和实验室处理检测样本的数量从现在的28万份提高到38.5万份，12月则达到每周近50万份。

【应作“替补”】

瑞士罗氏（制药）公司13日宣布，今年底前推出新的抗原检测工具，由实验室设备操作，不算样本采集时间，每小时最多可处理300份检测样本。罗氏称，到2021年初，这种检测试剂每月产量大约5000万份，超过该公司目前在售即时检测产品。

对比PCR检测，抗原检测快捷、廉价，但出现“假阴性”结果的概率更高，因而一些专家建议，只有在没有其他选择的情况下使用抗原检测。各国就如何应用抗原检测的立场不断变化。

瑞士单日新增病例6月时一度呈个位数，如今飙升至大约1500例，刚开始验证快速抗原检测的准确性。

“在适当领域应用快速检测将融入我们的检测战略，”瑞士卫生部一名发言人说，“我们将在11月更新检测建议。”

德国法兰克福大学医院医学病毒学研究所主任桑德拉·齐泽克说，前往养老院探望老人的无症状人员可选择做快速抗原检测，但不应当把它视为新冠感染诊断的最权威手段。

“PCR检测依然是黄金标准，”齐泽克说，“抗原检测应当只用作无法及时做PCR检测情况下的一种替代手段。”（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
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