综合消息：亚欧疫情反弹势头显著 多国单日新增创新高

新华社第比利斯10月14日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家新冠疫情反弹势头显著，防控形势趋于严峻。俄罗斯、格鲁吉亚和亚美尼亚单日新增确诊病例数均创新高；乌克兰、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国单日新增病例数维持高位。

据俄防疫指挥部14日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例14231例，再创疫情暴发以来新高，累计确诊1340409例；累计死亡23205例；累计治愈1039705例。

俄卫生部长穆拉什科当日出席视频会议时表示，一周以来俄国内新冠感染率增长超过26%，每10万人中的新冠感染病例从41例增至52例。他指出，目前俄疫情防控形势严峻，俄民众须严格遵守防控规定。

乌克兰卫生部14日表示，过去24小时该国新增确诊病例5590例，累计确诊276177例；累计治愈118699例；累计死亡5229例。

鉴于乌克兰新冠疫情持续恶化，该国政府13日晚决定，将全国防疫隔离措施的截止时间由10月31日延长到12月31日；建议中小学校在10月15日至30日放秋假，大学自10月15日至11月15日转为远程教学；餐饮和娱乐场所每日22时至次日7时暂停营业。

在中亚地区，截至14日，哈萨克斯坦累计确诊108984例，累计死亡1768例，累计治愈104346例。据哈法律网12日报道，今年以来，哈境内因违反新冠防疫隔离规定而被罚款者累计达1.6万人，其中三分之一的人被罚原因是未戴口罩或参加大规模聚会。这类违规者主要集中在阿拉木图市、图尔克斯坦州和科斯塔奈州。

吉尔吉斯斯坦14日报告新增确诊病例330例，累计确诊50201例；累计死亡1094例；累计治愈44884例。为向新冠患者提供合格医疗服务，并考虑到新病例持续增加，吉卫生部从10月14日起在首都比什凯克各医院增设临时传染病科。此外，一座新建传染病医院已在比什凯克竣工，准备投入使用。

在外高加索地区，格鲁吉亚14日新增确诊病例680例，为该国暴发新冠疫情以来新高，累计确诊13521例；累计死亡109例；累计治愈7159例。

格国家疾控中心主任加姆克列利泽14日表示，“第二波”新冠疫情已开始在格鲁吉亚蔓延，这一波疫情的特点是感染人数更多，但轻症患者占比较高。近期格临床发现约36%的新冠患者在首次就诊时没有明显症状。9月份格新冠疫情反弹最明显地区是该国西部的阿扎尔地区，目前疫情已开始在阿扎尔地区以外快速蔓延，首都第比利斯等地已成为新的疫情暴发中心。

亚美尼亚14日新增确诊病例1058例，刷新该国单日新增纪录，累计确诊58624例；累计死亡1039例；累计治愈46713例。

还有一些亚欧地区国家14日更新了疫情数据：阿塞拜疆累计确诊42750例，乌兹别克斯坦累计确诊61859例，塔吉克斯坦累计确诊10297例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、任军、关建武、蔡国栋、李奥）

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