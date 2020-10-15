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法国计划归还西非国家部分文物

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年10月15日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　法国国民议会日前全票通过一项法案，将归还部分来自西非国家贝宁、塞内加尔的文物。法案将交由参议院（议会上院）进行辩论和表决。

　　根据法案，法国将归还塞内加尔的文物包括一把属于19世纪西非著名军事和宗教人物奥马尔·赛义杜·塔勒的战刀及所配刀鞘，1893年在班迪亚加拉战争中被一名法军军官夺走；法国将归还贝宁的26件文物中包括达荷美王国的王冠和塑像，1892年被法国军队从贝宁阿波美宫殿掳掠。法国发展署将协助在贝宁修建可以接收文物的博物馆。

　　欧洲多个大型博物馆收藏着大量从非洲非法掠夺的文物。非洲国家曾多次呼吁相关国家归还文物，屡遭拒绝。2016年，贝宁总统塔隆呼吁法国归还从达荷美王国掠夺的文物。法国方面并未同意，理由是法律规定法国公立机构收藏的藏品不可让渡，且非洲国家缺乏保护文物的必要资源。

　　法国总统马克龙在上任后不久表示，将委托专人调研归还文物相关事宜。2017年他承诺，5年内将“暂时或最终将非洲文化遗产归还给非洲”。2018年，法国艺术史学家萨瓦和塞内加尔学者萨尔发布报告指出，法国的博物馆收藏了大约9万件来自非洲的文物，大部分存放于法国凯布朗利—雅克·希拉克博物馆。报告建议修改法律，归还法国在非洲殖民时期“军队、探险家等在武装分子庇护下或通过不平等条约获得的物品”。

　　今年7月，法国政府开始审议相关法案。政府发言人阿塔尔指出，归还文物“符合总统所作的承诺”，可以让非洲年轻人了解他们的文化遗产和历史，同时也是法国和非洲重建友好文化关系的重点之一。

　　包括贝宁在内的多个非洲国家认为，法国归还的文物只是待归还非洲文物的“冰山一角”，相关程序过于繁琐和漫长。塔隆表示：“各方应共同制定法律，依据文物清单，在全球范围内归还文物。”

　　（本报巴黎10月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月15日 13 版）
(责编：杨光宇)
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