展现中韩艺术合作的活力

第三届中国戏剧朗读演出10月13日在韩国开幕。活动今年在线上举办，韩国民众足不出户便可欣赏中国戏剧作品。韩中演剧交流协会会长、韩国汉阳大学中文系教授吴秀卿表示，这有助于进一步扩大中国戏剧的观众群体，加深韩国民众对中国文化的了解。

中国戏剧朗读演出是韩中演剧交流协会与首尔中国文化中心于2018年合作推出的年度品牌项目。韩国汉学家将中国的知名话剧剧本翻译成韩语后，由韩国话剧演员通过朗读剧本的方式让观众感受作品魅力。

韩国汉学家张姬宰在首届朗读演出活动时就负责剧本翻译工作，她说：“作为译者，当看到自己翻译的文字被演员们用更加细致、精湛的演技演绎出来时，内心感到十分喜悦。”

8日下午，话剧《说客》开始进行录播。演员们的声音时而铿锵有力，时而高亢激昂。演员池春成表示，为了饰演好他扮演的角色，他查看了相关历史资料和视频，对照剧本反复摸索体悟，力求将角色丰满地演绎出来。

“戏剧是文化情感的深刻呈现。通过韩国艺术家的再创作，对戏剧作品进行拓展，展现了中韩文化交流与创新的广泛空间与独特价值。”中国驻韩国大使馆文化参赞兼首尔中国文化中心主任王彦军表示，今年朗读演出活动克服疫情影响，实现在线举办，展现了中韩艺术合作的活力与创造性。期待中韩继续深化艺术交流与合作，推动两国关系不断发展。

（本报首尔10月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 13 版）

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