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针对确诊病例激增，多国迅速采取防控措施

欧洲全力阻击第二波疫情（环球热点）

本报记者  贾平凡

2020年10月15日05:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　10月12日，在法国马西埃图瓦勒一所学校，实验人员检验新冠病毒检测样本。
　　新华社/法新

　　随着北半球正式进入秋季，新冠肺炎疫情向全球发起第二波攻势。近来，地处北半球的欧洲各国再次面临严峻的疫情防控压力。

　　抗疫需要更积极的态度和更严厉的手段。目前，越来越多欧洲国家的政府和民众正严阵以待备战第二波疫情的来袭。中国国际问题研究院欧洲研究所所长崔洪建对本报表示，欧洲各国政府抗疫工作目前面临三项重大任务：一是努力实现精准干预，切断局部地区与全国的病毒传播，争取短期内迎来较明显的疫情拐点，避免医疗资源挤兑和社会过度恐慌现象；二是尽其所能切断第二波疫情和秋冬季流感之间的联系，避免在今年冬天陷入新的困境；三是寻找防疫措施制定和民众配合度的平衡点，提高防疫措施的执行效率和落实程度。

　　

　　“第二波疫情已成事实”

　　单日新增病例爬上疫情暴发以来最高点、多座城市进入“最高警戒”、酒吧和咖啡馆等场所暂停营业、不排除重启地区性“封城”……近来，法国成为欧洲第二波疫情中情况最危急的国家之一。

　　“第二波新冠疫情已成事实。”法国总理卡斯泰10月12日强调，“防疫工作不可松懈。”

　　但法国的情况在欧洲并非个案。“我们面临着非常严峻的形势，”世界卫生组织欧洲区域主任克鲁格博士10月11日对美国CNBC网站说，“超过一半的欧洲国家报告在过去两周病例增加超过了10%。在这些国家中，有7个国家新报告的病例在同一时期增加了两倍以上。”

　　“全球第二波疫情已经拉开序幕。”德新社10月11日报道称，欧洲第二波新冠疫情已经暴发，几乎所有欧洲国家的疫情都再次恶化。世界卫生组织警告，欧洲单日新增确诊病例已经突破10万例，超过美国等疫情严重国家。

　　欧洲各国正采取更严格的措施来遏制疫情蔓延。

　　英国首相约翰逊当地时间10月12日在议会宣布，推出“三级疫情警报制度”，根据疫情的严重程度，将英国各个地区划分为中度风险、高度风险和极高风险三个等级，下令关闭极高风险区利物浦市的酒吧和酒馆。

　　意大利政府已再度收紧防疫措施，包括在户外和公共场所强制佩戴口罩和监测体温、向公众开放的企业必须向顾客提供消毒凝胶等，并将国家紧急状态延续至2021年1月31日。意大利还扩大了在意边境进行预防性筛查的欧洲国家数量。

　　德国总理默克尔近日与11个大城市的市长举行视频会议并公布了新的防疫措施。此次会议还规定，一旦一周新增确诊达到每10万人50例，就采取更严格的限制措施。为此，柏林、法兰克福和科隆等地已开始执行宵禁，酒吧、餐馆等营业时间缩短至晚10时。

　　捷克政府下令自10月12日起将游泳池、健身室等运动场所及所有文化场所关闭两周。餐馆每张餐桌最多容纳4人，并须在晚上8时前停止营业；荷兰加强医院和重症监护病房的病床，要求民众在公共场所佩戴口罩；波兰从10日开始，规定户外都必须戴口罩，庆祝活动最多可以有75人参加等。

　　虽然欧洲多国都出台了新的疫情防控措施，但尚未出现要求全面封锁隔离的情况。默克尔表示，将尽力避免再次全面封锁，方法是“小心以及协调一致”。

　　有评论认为，新的限制举措背后也暗藏积极信息。首先，“全面封锁”不在欧洲各主要经济体的政治议程上。各地经济可能不会失去数月前大规模“重启”时的反弹势头，仍会缓慢恢复。其次，人们对病毒的“恐惧”已不像春季那样强烈，医生们已经知道什么疗法更有效。随着抗疫经验不断积累，死亡率已在下降。

　　“第二波疫情来势凶猛，但在欧洲各国意料之中。”崔洪建表示，第二波疫情的数据指标已经超过第一波疫情。但鉴于第一波疫情应对的经验，目前，欧洲各国的疫情防控措施是及时有效的，尚未出现医疗资源挤兑的情况。

　　“疫情反弹有三大原因”

　　今年上半年，欧洲多国在经历一波疫情高峰后，曾成功迎来拐点。但如今，疫情为何卷土重来且气势汹汹？

　　德国总理默克尔称，更多的流动性和接触导致病例数增加。

　　德国《焦点》周刊10月11日报道称，经过春季的封锁期后，欧洲并没有把握住夏季疫情趋缓的大好机会。现在，第二波疫情已经到来，欧洲面临检测和重症监护室人员配备严重短缺的问题。

　　西班牙病毒免疫学专家德尔瓦尔表示：“是时候投资于预防了，但人们还没有这样做。我们正处于秋季的疫情中，而夏季的那波疫情还没有得到解决。”

　　崔洪建认为，疫情在欧洲反弹主要有以下几方面原因：一是应对第一波疫情时，欧洲各国重启经济和开放社会过早，导致第一波疫情还没有被完全控制住，为第二波疫情积存了大量的病毒基数；二是欧洲多数国家的疫情防控措施协调有难度，需要经过地方、国家和欧盟三级协调机制，导致防疫措施的执行难度和落实程度大打折扣；三是基于欧洲文化和民族传统，政府制定的防疫措施和民众的接受度之间存在较大距离，导致政策传达和执行的过程缓慢。

　　中国疾控中心原副主任杨功焕最近在接受媒体采访时表示，目前，欧美国家积存的病毒量非常大，是日增病例新高的一个重要因素。此外，欧美国家日检测能力也在不断提升，造成报告确诊病例增加。在疫苗还没有大规模临床应用的情况下，病例数不断升高，疫情二次暴发的趋势是必然的。但随着人类应对新冠肺炎疫情经验的不断积累，死亡率已在下降，不必像第一波疫情出现时那么担忧。

　　“防控需要民众信任配合”

　　“与第一波疫情不同的是，第二波疫情明显拉长了新冠病毒在欧洲蔓延的周期，形势不容乐观。”崔洪建表示，11月，欧洲将进入流感季。如果新冠肺炎疫情和流感季合并，致死率可能会在短期内迅速上升，产生更大的社会恐慌情绪。这不仅对欧洲现有的医疗资源是一个巨大考验，也将对全球抗疫和经济复苏进程产生严重影响。

　　眼下，欧洲各国都忙着采取补救措施，阻击病毒。然而，在一些重新实施限制措施的城市，紧张气氛正在上升。

　　意大利首都罗马最近爆发3场示威活动，2000多名示威者上街反对政府推出强制戴口罩、进入紧急状态等防疫措施。在罗马尼亚首都布加勒斯特，数百名餐饮、文化行业人员上周举行示威活动，抗议室内餐厅、剧院等公共场所再次被关闭。在英国伦敦，一些英格兰北部官员和民众不满分级封锁，他们抱怨约翰逊政府“打地鼠”，只侧重于局部暴发，无法真正抹平感染率，更会扼杀当地经济。

　　分析指出，上述种种反弹似乎是“新冠疲劳”的最新注脚——已忍耐过一波封锁的欧洲人，对新一波封锁敏感而抵触；各国政府和民众之前达成的共识正发生破裂。

　　澳大利亚《时代报》12日称，一些新的限制措施势必会引起地方政府的不满，但预计疫苗至少要到明年年中才能广泛使用，对于遭遇第二波疫情却不愿实施新一轮严格封锁的欧洲国家，将面临持续数月的高感染率。

　　法国《星期天报》刊登的最新民意调查显示，72%的法国人愿意在至少两周的时间内重启封锁，居家禁足。

　　“‘新冠疲劳’是欧洲的抗疫持久战必然会出现的现象。”崔洪建说，自疫情暴发以来，欧洲民众看待社会和政府的态度也在发生转变，但心理惯性仍很强。当前，欧洲方面都很难做到全面、严格的封锁和隔离措施，因为要付出的经济代价实在太大。欧洲国家已经有与病毒长期共存的心理准备。欧洲民众和政府需要围绕抗疫寻找一个新的平衡点。只有取得民众的信任和配合，政府的举措才有效果。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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