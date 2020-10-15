冲绳美军基地搬迁再陷纷争

当地时间10月10日，日本冲绳县知事玉城丹尼与到访的日本内阁官房长官加藤胜信举行会谈，双方就美军普天间基地搬迁事宜展开讨论。冲绳县知事玉城丹尼表示：“强烈要求日本中央政府，尽早消除普天间基地这个巨大的安全隐患。”日本新任内阁官房长官加藤胜信则坚称，日本新政府将继续努力推动同驻日美军的相关合作，将该基地迁至冲绳县的边野古地区，并要求冲绳方面予以配合。双方互不让步，分歧再次被搬上台面。

矛盾由来已久

据日本媒体报道，今年6月，日本防卫省公布了重启因疫情中断的边野古基地建设工程的决定。对此，冲绳县知事玉城丹尼表示“极为遗憾”。此次加藤胜信视察美军普天间基地，强调推进边野古搬迁工程，延续了日本前首相安倍晋三一贯坚持的“边野古新基地是普天间机场问题的唯一解决办法”主张。

美军驻冲绳军事基地搬迁问题由来已久。2006年，日美达成协议，决定将基地搬迁至冲绳县名护市施瓦布军营沿岸地区。但由于当地民众强烈抗议，该计划一直遭到搁置。长期以来，驻冲绳美军犯罪滋事、高空坠物、噪音扰民等事件频繁发生，冲绳民众不堪其扰。

“冲绳县政府和县民不想受到战争的威胁。因为只要美国驻军保留在冲绳县的驻扎，一旦发生战争，冲绳县就不可避免地卷入战争。”外交学院国际关系研究所教授周永生接受本报采访时分析，美国在冲绳的驻军军纪涣散，经常出现调戏妇女、扰乱治安等不良行为。而冲绳县没有任何辖制美军的权利。冲绳县民众痛感美军的治外法权对自身尊严的侮辱以及给社会治安造成的麻烦，想从根本上清除美军在冲绳的存在。

面对冲绳民意，日本政府多次选择无视。2018年12月，日本政府不顾冲绳民众的强烈反对，强行向军事基地的计划搬迁地海域投放沙土，进行填海造地作业。据新加坡《联合早报》早前报道，日本冲绳县曾就美军普天间基地搬迁问题进行公投，结果显示超七成民众反对。然而公投第二天，边野古填海造地工程继续进行。

地位无法取代

美军普天间基地位于人口稠密的冲绳县宜野湾市，是美海军陆战队在日本最大规模的武装直升机机场。

“对美国而言，冲绳的战略价值非常重大。”周永生指出，冲绳县处在日本九州岛与中国台湾之间的延长线上，在军事上位于东亚大陆弧形岛链地带。美驻军冲绳，不仅试图控制中国进出西太平洋的要害地区，而且由此向南延伸可以涵盖东南亚、南海地区，向北延伸可延长到朝鲜半岛，进而维护其在东亚的霸权。

日本中央政府为何执意要在冲绳保留美军基地？周永生分析，首先是应美国方面要求，配合其东亚战略。其次也为了日本自身的安全。冲绳县部署美军，有利于在东亚地区进行机动防御和机动进攻。“冲绳在军事战略上的地位，就目前来看，其他地方还无法取代。”

未来仍不可期

多年来，日本反对在冲绳建军事基地的抗议活动时有发生。2019年1月，30多名日裔美国人在美国白宫前集会示威，要求停止填海造陆工程。集会主办人还在白宫网站上开展了要求停止填海造陆的电子签名请愿活动。

在冲绳地方政府和民众的激烈反对下，日本中央政府曾作出一些让步。据日本共同社报道，2019年底，日本政府官员表示，日本已决定将冲绳普天间美军基地搬迁日期从原定的5年后推迟至10年后，即2030年以后。

“普天间基地归还冲绳的问题，现在还没有最后的日程表，要看边野古新基地建造工程的进展情况。”周永生表示，“新基地究竟什么时候能够建好还不得而知。”

(责编：胡永秋、杨光宇)