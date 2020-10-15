二十载命运与共，新时代再攀高峰

2020年是中非合作论坛成立20年。10月12日，习近平主席同论坛现任非方共同主席国、塞内加尔总统萨勒共致贺电庆祝这一重要事件。20年前，中国和非洲兄弟迎着新世纪的曙光，顺应和平与发展时代主题，高举合作共赢的大旗，倡议成立了中非合作论坛。中非友好大家庭从此有了属于自己的集体对话平台和务实合作机制，中非关系迈入了新的历史发展阶段。

一

20年风雨兼程，20年春华秋实。在中非合作论坛引领下，中非高层互动日益频繁，政治互信持续深化，中非关系完成了“新型伙伴关系”、“新型战略伙伴关系”、“全面战略合作伙伴关系”三级跳。中非合作举世瞩目。2019年，中国对非直接投资存量491亿美元，较2000年增长近百倍；中非贸易额2087亿美元，是2000年的20倍。中国连续11年成为非洲第一大贸易伙伴，连续多年对非洲经济增长贡献率超过20%。非盟会议中心、亚吉铁路、蒙内铁路等一大批新旗舰项目在非洲建成使用，科教文卫、民间交往、和平安全等领域合作全面发展，不断取得重要成果。

党的十八大以来，习近平主席高度重视对非工作，亲自提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，亲自推动构建更加紧密的中非命运共同体，亲力亲为开展对非元首外交，引领中非关系跑出亮丽的“加速度”。

——政治基础日益牢固。2013年，习近平主席就任国家主席后首次出访就选择非洲，迄今已4次访非，足迹遍布非洲大陆东西南北中。2015年和2018年，中非领导人先后在南非约翰内斯堡和北京召开两次历史性峰会。今年6月，在抗击新冠肺炎疫情关键时刻，中非团结抗疫特别峰会及时召开。中非政治交往的频率、广度和规模前所未有，仅论坛北京峰会期间，习近平主席出席的多双边活动就持续8天、多达70余场。冈比亚、圣多美和普林西比、布基纳法索同中国复交，中非友好大家庭空前壮大。

——务实合作硕果累累。中非经贸合作加速发展，呈现从政府主导向市场运作转型、从商品贸易向产能合作升级、从工程承包向投资运营迈进的良好势头。中非共同制订实施“十大合作计划”、“八大行动”，将务实合作推向历史新高。中非共建“一带一路”势头不可阻挡，44个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件，铁路、公路、机场、港口、电站等一大批项目成功实施，给非洲经济社会发展带来显著变化。

——人文交流空前活跃。中非青年大联欢、智库论坛、联合研究交流计划、减贫发展高端对话会、中非新闻交流中心等活动成功举行，中国非洲研究院正式成立，各领域交流互鉴丰富多彩。中国累计向非洲国家提供了约12万个政府奖学金名额，在非洲46国合建61所孔子学院和44家孔子课堂，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次，双方建立150对友好城市关系。中非友谊的民意基础更加巩固。

——相互支持愈加坚定。在抗击埃博拉和新冠肺炎疫情中，中非并肩战斗。在涉及彼此核心利益和重大关切问题上，中非相互支持。中非和平安全合作更加深入。中非携手捍卫多边主义，反对单边主义和保护主义，坚定维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，坚定维护和平共处五项原则等国际关系基本准则，有力维护了发展中国家共同利益和国际社会整体利益。

二

20年栉风沐雨，20年大浪淘沙。中非合作论坛历经国际风云考验，取得载入史册的丰硕成果，成为中国外交贯彻落实习近平外交思想、开拓创新、锐意进取的生动缩影，也为进一步发展好中非关系提供了重要启示。

始终坚持团结合作共商共建。中国是世界最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中非合作兴，则南南合作兴。中非26亿人民的声音被倾听和尊重，世界才有真正的公平与正义。我们始终牢牢把握南南合作这一中非关系根本定位，本着团结合作精神推动论坛发展。论坛不是1对54，而是54加1。遇事多商量，有事好商量，这是我们做事的原则。中方不干涉非洲国家探索符合国情的发展道路，不把自己的意志强加于人，不在援助中附加任何政治条件，不在投融资中谋取政治私利。我们既重视发挥论坛的顶层设计和战略引领作用，也着力筑牢同每个论坛成员的双边关系，让论坛机制和双边合作“两个轮子”一起转，构筑起多双边结合的强大伙伴关系网络，有力提升了中非关系的国际影响，论坛成为引领南南合作和国际对非合作的一面旗帜。

始终坚持合作共赢聚焦发展。中非都处于发展振兴关键阶段，中非人民都有过上更加美好生活的权利。习近平主席指出，任何人都不能阻挡中非人民振兴的步伐。我们始终把谋合作、促发展作为论坛第一要务，充分发挥中非经济互补性强、发展阶段梯次衔接等独特优势，不断深化发展战略对接，走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。我们注重行动、务求高效，每隔三年出台一揽子行动计划，仅2018年论坛北京峰会成果就高达880多项，承诺的一定办到，不开空头支票。我们始终坚持与时俱进、开拓创新，不断根据形势变化开新局、克时艰。非洲朋友说，中非合作论坛是最能干事、也最能干成事的合作机制。

始终坚持患难与共守望相助。中非友好诞生于民族解放的艰难岁月，深植于双方人民心中。习近平主席指出，中非是患难之交，患难之交不能忘。2008年国际金融危机袭来之时，我们抱团取暖、守望相助。中方不仅没有削减援非、惠非举措，反而逆势加大对非投入。2014年西非暴发埃博拉疫情，中方医护人员不畏艰险、逆行出征，在新中国人道主义救援史上写下浓墨重彩的一笔。新冠肺炎疫情突如其来、席卷全球，中非再次不离不弃、共克时艰。事实证明，中非不仅是伙伴，更是战友。越是困难时期，中非合作的决心和信心就越坚定，中非合作论坛就越能发挥凝心聚力、披荆斩棘重要作用，成为中非友谊历久弥坚的助推器。

始终坚持开放包容兼收并蓄。中非合作论坛顺应和平发展合作共赢的时代潮流而生，是践行多边主义的成功范例。开放包容，是我们始终坚守的宗旨原则；封闭排他，从不是我们的政策选项。殖民掠夺、冷战争夺曾给非洲人民带来深重苦难，历史不应再重返旧时代，非洲不可再成为大国博弈的竞技场，这是非洲人民的普遍呼声，国际社会各方都应该认真倾听。对非合作要秉持开放心态，注重交流互鉴，共同把非洲和平发展的事业做大做强。中非合作增强了非洲的发展能力，改善了非洲的营商环境，而这也给其他国家对非合作创造了有利条件。近年来中方参与的涉非三方合作、多方合作越来越多，我们为此点赞并将继续予以支持。

三

20年斗转星移，20年命运与共。当今世界正处于百年未有之大变局，新冠肺炎疫情使变局加速演进。中非是好朋友、好伙伴、好兄弟，更是促进世界和平与发展的重要力量。中非要继续团结协作、砥砺前行，将中非合作论坛建设得更好，将中非关系不断推向深入，为中非友好事业和世界正义事业作出更大贡献。

中非要打造人类命运共同体新典范。国际形势越复杂多变，中非越要坚持携手构建中非命运共同体的根本方向。我们要继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，保持高层交往势头，深化治国理政经验交流，拉紧中非人民感情纽带，不断提升中非全面战略合作伙伴关系水平。要大力弘扬和平共处五项原则，加强在涉及彼此核心利益和重大关切问题上的相互支持，共同推动国际关系民主化。要站在国际社会绝大多数成员一边，坚定不移走多边主义道路，推动全球治理体系变革朝符合发展中国家共同利益方向演进，将中非关系打造成构建人类命运共同体的先行者和示范者。

中非要树立国际抗疫合作新标杆。中国和非洲都经历了抗击疫情的严峻考验，取得的成果来之不易。当前疫情仍在全球蔓延，中非双方都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。我们要加快落实习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上的重要宣示，为非洲国家尽早实现疫苗可及性和可担负性做出中国贡献。我们将继续向非方提供抗疫物资援助、派遣专家组、协助非方来华采购抗疫物资，努力实现非洲疾控中心总部今年底破土动工，以实际行动展现中非团结抗疫的决心和力量。

中非要激发务实合作新潜能。疫情不会阻挡中非合作的脚步。中国率先全面实现复工复产，致力于推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中非合作深入发展和转型升级带来新的机遇。中方支持非洲大陆自贸区建设，鼓励中方企业和金融机构积极参与非洲互联互通基础设施项目，提升非洲跨境物流和通关便利度，并愿同国际社会共同行动，支持非洲一体化进程和区域经济融合。中方愿同非方携手深化产业链供应链融合，鼓励中方企业加大对非投资和技术合作，支持非洲农业现代化工业化进程，提升非洲能矿产品、农产品出口附加值和竞争力，同国际社会一道，支持非洲更好融入国际产业链供应链。中非双方应共同践行绿色、低碳、循环、可持续的发展方式，切实增强非洲国家应对气候变化的能力。

“歇马凭云宿，扬帆截海行”。中非关系发展永不停步，中非合作论坛建设永不停歇。站在新的历史起点上，我们要在习近平外交思想指引下，在中非领导人的关心和支持下，不断增强论坛的凝聚力和影响力，推动中非关系乘风破浪、勇往直前，在构建中非命运共同体的征程中不断创造新的辉煌。

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 06 版）

(责编：杨光宇)