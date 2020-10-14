原标题：外交部：广阔的太平洋不应成为美军毒剂试验场和垃圾废料场

新华社北京10月14日电（记者温馨）针对近日出版的《毒害太平洋》披露美军在太平洋制造严重污染的情况，外交部发言人赵立坚14日说，广阔的太平洋不应成为美军的毒剂试验场和垃圾废料场。美国推卸环保责任、破坏全球生态环境的劣迹不胜枚举，应给国际社会一个交代。

当日例行记者会上，有记者问：近期，美国高官不断批评中方在环境保护上的政策和做法。但据报道，近日英国记者米切尔出版的新书《毒害太平洋》披露了美军在太平洋制造严重污染的情况。书中提及美军数十年来在太平洋各岛造成严重污染，污染源包括放射性废料、神经性毒剂和橙色落叶剂等化学武器。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，书中披露的一个案例显示，一名驻关岛美军士兵在执行喷洒橙色落叶剂命令后皮肤发炎，后来他患上了帕金森综合征和缺血性心脏病，他的女儿也患上癌症。他们的遭遇让人同情。那些受到美军造成的污染毒害的太平洋岛国人民的境况也让人感到愤怒。“广阔的太平洋应该成为这一地区人民健康生活的福地，不应成为美军的毒剂试验场和垃圾废料场。”

“伤心的又何止太平洋啊？”赵立坚说，美国推卸环保责任、破坏全球生态环境的劣迹不胜枚举。美国至今未批准《生物多样性公约》，不批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务；不批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。此外，美国作为世界上唯一拥有化学武器库存的国家，多次推迟化武销毁时间，消极履行自身义务，成为建立“无化武世界”的最大障碍。美方应给国际社会一个交代。

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