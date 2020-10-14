原标题：乌克兰前总理季莫申科：将积极推动中医药国际化

新华社基辅10月14日电（记者李东旭）乌克兰前总理季莫申科日前接受中国驻乌媒体集体采访时表示，各国应重视研究中医药这一宝贵财富并将其应用于全人类的健康事业，她本人将积极推动中医药国际化。

8月23日季莫申科确诊感染新冠病毒且病情严重，24日晚接受呼吸机治疗。在中国驻乌使馆帮助下，季莫申科的医疗团队与中国中医专家取得联系。9月5日季莫申科服用了中国专家提供的中药后，体温开始下降，病情出现好转。服用数日后，9月11日季莫申科新冠核酸检测呈阴性，并于9月下旬开始恢复正常生活和工作。

季莫申科说，通过这次治疗，她切身感受到了中医药的疗效，这些药物对她和家人的康复发挥了重要作用。对此她要真诚感谢中国大使馆和中医专家的无私帮助。

季莫申科说，现在越来越多的科学家在研究和发展中医药。千百年来中医药积累了丰富的经验和实践，相关独特知识是中国和世界的共同财富。各国应当认真研究中医药并将其用于全人类的健康事业。

季莫申科在接受采访时还称赞中国的抗疫努力堪称世界典范。她说，武汉的抗疫壮举充分展示了中国的医疗保障能力和以人为本的精神。季莫申科说，中国在抗疫过程中的公开、透明以及和全世界分享经验的做法令人印象深刻。中国在自身疫情得到控制后，为多国提供抗疫援助，这样的举动令人难忘。

季莫申科说，中国的抗疫援助让乌克兰人民真切感受到了朋友般的温暖。在当前全世界疫情依旧肆虐的艰难时刻，各国只有团结一致，人类社会才有延续生存、迎来繁荣的可能。（参与记者：关桂峰）

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