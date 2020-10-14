外交部：中国政府高度重视促进和保护人权

人民网北京10月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

总台央视记者：10月13日，第75届联大投票选举2021至2023年度联合国人权理事会成员，中国成功当选。中方对此有何评论？

赵立坚：这是自人权理事会成立以来，中国第五次当选人权理事会成员，充分反映了国际社会对中国人权事业发展进步以及中国积极参与全球人权治理的高度肯定。

中国政府高度重视促进和保护人权，奉行以人民为中心的人权理念，成功走出一条中国特色人权发展道路。中国人民的幸福感和获得感不断提升。中国认真履行国际人权义务，同各国积极开展人权对话与合作。我们将以当选人权理事会成员为契机，继续建设性参与人权理事会等联合国人权机制工作，倡导对话与合作，平衡推进各类人权。中方愿以公正、客观和非选择性方式处理人权问题，反对人权问题政治化和双重标准，为国际人权事业健康发展做出更大贡献。

凤凰卫视记者：第一个问题，美国务卿蓬佩奥称，联大再次选出了人权纪录可怕的国家进入人权理事会，包括中国、俄罗斯和古巴。这进一步证明美退出人权理事会，并利用其他渠道和机会捍卫和促进人权的决定是正确的。他说，美国是世界上一股良善力量，对人权的承诺不止于言辞。中方对此有何评论？第二个问题，美副国务卿克拉奇近日通过社交网站宣称，中共是对世界环境最大的威胁，其对空气、陆地和水的攻击仅次于其对自由的攻击。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，蓬佩奥的说法十分荒谬。人权理事会成员是联合国会员国选举产生的，美国退出人权理事会，站在国际社会的对立面，没有资格对人权理事会选举指手画脚。我们奉劝美方停止散播政治病毒，切实促进和保护本国人权，消除种族主义、警察暴力执法等各种侵犯人权现象。我们也敦促美方维护疫情下民众生命权和健康权，停止将人权问题作为政治工具，停止以人权为借口干涉别国内政。

关于第二个问题，这个问题我已经答过不止一遍了。我想问问克拉奇先生，他拿着一份“谎言”清单，频频在环境问题上无端恶意指责和攻击中国，就不怕被真相打脸吗？

克拉奇先生既然有时间发推特，也麻烦他上一下网。中国的全国地表水、环境空气质量状况等信息都会定期在政府主管部门网站上公布和通报。根据今年8月的环境空气质量统计，中国337个地级及以上城市平均优良天数比例为93%，同比上升5.9%。今年1至8月，在1940个国家地表水考核断面中，水质优良断面比例为81%，同比上升6个百分点。“沙退人进”、“沙漠变绿洲”的事例网上也很多。

外交官员利用社交媒体不是用来散布谎言病毒的。美国个别高官还是少耍点嘴皮子，多干点实事吧！

《北京青年报》记者：13日，国际货币基金组织（IMF）最新一期《世界经济展望报告》预测，2020年全球经济将收缩4.4%，但中国经济将增长1.9%，比6月预期值提升近一倍。IMF还表示，中国经济以高于预期的速度回归正常，2021年中国经济复苏增速有望达到8.2%。中方有何评论？

赵立坚：我也注意到有关报道。相信大家还记得，世界银行上个月也曾发布报告，上调今年中国经济增速预期。这充分说明，权威国际机构纷纷看好中国经济发展前景，预测中国是今年唯一能够保持正增长的主要经济体，这将为世界经济复苏注入信心和动能。

中国经济呈现逐步回稳态势，对世界经济无疑是利好消息。疫情发生后，我们积极开展抗疫国际合作，向150多个国家和国际组织提供了援助物资或资金，有力支持了相关国家疫情防控。中国全面推进复工复产，加快恢复生产生活秩序，稳定全球产业链供应链。我们持续扩大对外开放，积极推进对外经贸合作。前三季度中国外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正，有效提振了世界总需求，促进了国际贸易发展。

当前世界经济呈现复苏迹象，但势头很不牢固，前景仍存在巨大不确定性，仍需要国际社会团结协作，携手应对。中国将继续全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。同时，我们也愿继续与各国一道，坚持建设开放型世界经济，加强宏观经济政策协调，在疫情防控常态化背景下，推动经贸合作早日恢复正常，为世界经济早日稳定复苏做出自己的贡献。

总台央广记者：据《洛杉矶时报》报道，新冠肺炎疫情暴发后，美国一些女子监狱中的囚犯冒着感染疫情的风险被迫加班加点生产口罩，每天工作时间长达12小时，生产成千上万个口罩，但自己却不能拥有一个口罩。一位确认感染新冠肺炎的女囚犯表示，这里就像“奴隶工厂”，监狱把我们当成了摇钱树。中方有何评论?

赵立坚：我对此丝毫不感到诧异。

有关美国监狱状况恶劣、囚犯待遇差甚至遭受虐待的报道时常见诸媒体。大家一定都记得美国关塔那摩湾拘留营和美军在阿布格莱布监狱虐待伊拉克战俘事件。在人权方面，美国应做好自己的“家庭作业”，最好自己多照照镜子，而不是动辄对他国指手画脚，甚至无中生有对别国污蔑抹黑。

共同社记者：据报道，法国一家历史博物馆最近宣布延迟举办有关成吉思汗的展览，称因中方要求审查并改变部分展览内容。中方对此有何回应？

赵立坚：我不掌握你谈到的有关情况，请你向主管部门询问。

路透社记者：针对有媒体称中国政府以口头方式要求停止进口澳大利亚煤炭一事，澳方表示正对此进行调查，但贸易商和分析人士普遍推测中方此举存在政治动机。你对此有何评论？

赵立坚：我昨天已经回答了有关问题。请你向主管部门询问。

《中国日报》记者：据报道，10月13日，加拿大领导人接受采访时称，我们将继续坚定地致力于与我们盟友合作，以确保中国不会将“任意拘押”2名加公民和其他国家公民的“胁迫外交”式举措视为一种成功策略。同日，加外长商鹏飞就加中建交50周年发表声明称，加方正审视对华关系，构建新的对华政策框架，并指责中国搞“胁迫外交”。中方对此有何回应？

赵立坚：我们对加方故意混淆事实、再次发表有关错误言论表示强烈不满、坚决反对，已向加方提出严正交涉。加方应该直面的基本事实和问题是：

一、为什么至今不敢承认近2年来中加关系遭遇困难的起因是加方无理拘押并没有违反任何加拿大法律的无辜中国公民孟晚舟？

二、在美国众多盟友中，为什么单单只有加政府同意配合美国抓捕孟晚舟？

三、为什么加方在孟案信息披露问题上遮遮掩掩，想方设法阻止公开更多涉案文件？

必须说明的是，加拿大政府至今不敢正视上述事实、不敢向加公众说明上述事实真相，这是虚伪和软弱的表现。加方在孟晚舟事件上的所作所为才是真正的任意拘押和“胁迫外交”的典型案例。对此，14亿中国人民和国际社会都看得清清楚楚。

中方重视发展中加关系的立场是一贯的、明确的。同时，只有切实秉持相互尊重、平等相待原则，中加关系才能行稳致远。我们再次强烈敦促加方纠正错误，立即释放孟晚舟女士并让她平安回到中国，搬掉阻碍中加关系发展的这块绊脚石，让中加关系早日重回正轨。

路透社记者：美国白宫正推进对台军售计划，并在周二告知国会将对台出售无人机和其他海岸防卫装备。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方一向坚决反对美国向台湾出售武器。昨天，我已就此重申了中方有关立场。

《环球时报》记者：近期，美国高官不断批评中方在环境保护上的政策和做法。但据报道，近日英国记者米切尔出版的新书《毒害太平洋》披露了美军在太平洋制造严重污染的情况。书中提及美军数十年来在太平洋各岛造成严重污染，污染源包括放射性废料、神经性毒剂和橙色落叶剂等化学武器。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。书中披露的一个案例显示，一名驻关岛美军士兵在执行喷洒橙色落叶剂命令后皮肤发炎，后来他患上了帕金森综合征和缺血性心脏病，他的女儿也患上癌症。他们的遭遇让人同情。那些受到美军造成的污染毒害的太平洋岛国人民的境况也让人感到愤怒。广阔的太平洋应该成为这一地区人民健康生活的福地，不应成为美军的毒剂试验场和垃圾废料场。

伤心的又何止太平洋啊？！美国推卸环保责任、破坏全球生态环境的劣迹不胜枚举。美国至今未批准《生物多样性公约》，不批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务；不批准《巴塞尔公约》，为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。此外，美国作为世界上唯一拥有化学武器库存的国家，多次推迟化武销毁时间，消极履行自身义务，成为建立“无化武世界”的最大障碍。美方应给国际社会一个交代！

总台国广记者：近日，吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫就稳定国内局势、恢复社会秩序采取了一系列举措，并正与吉各派政治力量积极开展对话。中方对此有何评论？

赵立坚：连日来，热恩别科夫总统在维护社会秩序、促进国内团结方面做出巨大努力，中方对此表示欢迎。热恩别科夫作为吉合法总统应为稳定局势发挥更积极作用。希望吉各派政治力量以国家和人民利益为重，在法律框架内通过对话和协商妥善解决问题，推动吉局势尽快回稳，实现国家经济社会发展。作为友好兄弟邻邦和全面战略伙伴，中方愿为此提供力所能及的帮助和支持。

法新社记者：日本媒体报道称，由于战时强征劳工纠纷，日本将不会参加原计划今年举行的中日韩领导人会议。对此你可否证实？中方是否仍将参会？

赵立坚：中日韩合作是促进地区和平与繁荣的重要平台。在当前国际地区形势复杂演变背景下，保持三国合作发展势头，符合三国共同利益和地区国家期待。中方高度重视中日韩合作，一直就三方合作议程同韩、日保持沟通。三方应共同努力，确保三国合作稳定、可持续发展。

关于你提到的具体问题，我们正通过外交渠道同韩日双方保持沟通。

澎湃新闻记者：据报道，美国务院网站13日发表声明称，中国、俄罗斯等一些外国政府试图通过智库对美外交政策施加影响，美国务院要求与其合作的智库等组织公布接受外国政府资金情况。中方对此有何评论？

赵立坚：中美智库和人文交流公开透明、正当合法，对增进两国人民相互理解认知、推动中美关系发展发挥了重要作用。一段时间来，美国有关方面不断渲染炒作外国对美国的所谓“渗透”和“影响”，打压限制甚至恐吓美地方、高校、智库等开展对华交流。这种干扰破坏中美正常人文交流的行径与美方自我标榜的所谓“自由、开放”背道而驰，与两国民意背道而驰，暴露出美国一些政客的虚伪、虚弱和缺乏自信。美方应抛弃冷战思维和意识形态偏见，停止将人文交流政治化的错误做法，多做有利于中美互信与合作的事情。

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