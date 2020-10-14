中非合作论坛20周年：非洲经济复兴和深化中非关系的转折点

如果说中非合作论坛为中非双边及多边关系的交流与深化提供了战略框架，2021年将在塞内加尔首都达喀尔举行的新一届中非合作论坛则是决定性的转折点。在当下新冠疫情大流行，非洲经济乃至全球经济严重受挫的情况下，2021年举行的新一届中非合作论坛将有力地促进非洲经济发展。

继2018年中非合作论坛北京峰会后，2021年将在达喀尔召开的中非合作论坛将对非洲经济的复苏起到至关重要的作用。新冠肺炎疫情严重破坏了世界经济，尤其是非洲国家的经济。非洲国家面临着重大挑战，需要坚实和快速的经济复苏。我们希望中方能在取消受疫情影响的非洲国家的债务方面做出实际行动，并欢迎中国企业在非洲卫生、贸易、技术和基础设施领域进行投资。

作为对话、建议和评价的平台，中非合作论坛不仅振兴和深化了中非关系，也促进了多边合作，习近平主席非常重视中非合作论坛，他在中非团结抗疫特别峰会和中非合作论坛框架下宣布取消对相关非洲国家2020年底到期的无息贷款。习近平主席表示“中国愿同国际社会一道，加大对经济遭受重创非洲国家的支持力度，延长还债期限，帮助他们度过难关”。此外，中国的发展经验和脱贫经验也给塞内加尔以及其他非洲国家带来深刻启发。最重要的是，“一带一路 ”倡议为多边主义提供了一个更加牢固的框架。在“一带一路”倡议下，非洲大陆将迎来基础设施快速发展、财富创造和增加互联互通的机会。2020年10月12日，塞内加尔总统马基·萨勒和中国国家主席习近平在联合公报中宣布，中非关系是多边主义和合作共赢的典范。习近平主席和萨勒总统表示，中非双方愿继续秉持团结合作精神，共同应对各类风险挑战，让中非合作成为多边主义和互利共赢的典范。

此外，2021年在塞内加尔召开的新一届中非合作论坛会议也将进一步展示中塞两国深远关系，与中国的友好关系始终是整个非洲共享繁荣动力的组成部分。中非合作论坛体现了与中国发展双边和多边关系的战略框架，惠及所有利益相关方，在当下中国对非洲的贸易往来频繁和高投资率的背景下，中非合作论坛是非洲各国的合作典范。据统计，迄今为止，中国对非洲的直接投资额达到1100亿美元，3700多家中国企业在非洲各国投资兴业，中国已连续11年成为非洲最大的贸易伙伴，2019年中非双边贸易额突破2000亿美元大关。

尤其要指出的是，塞内加尔已成为中国在非洲的第二大贸易伙伴，在两国合作框架下，中国在塞内加尔投资总额估计超过16亿美元。

中非合作论坛成立二十周年以来，中国对非洲进行了大量投资，预计未来中国仍将继续大力支持非洲国家发展。近日，中国为非洲国家抗击疫情提供了援助。据非盟统计，中国已为非洲提供了3000万美元的援助，包括测试包、1万台呼吸机和每月8000万只口罩。许多非洲国家已从与中国的合作中获益，特别是各种高质量的基础设施建设，如公路、高速公路、桥梁、水电站大坝、工业园区等为非洲国家带来重大利好。未来中国和非洲有望建立更加繁荣平等的伙伴关系，造福中非人民。这必将为世界其他国家发展双边及多边关系带来启示。

（文 塞内加尔《太阳报》记者Amadou DIOP 翻译 刘以爽 实习生李璐凝）

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