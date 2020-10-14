中国代表敦促大湖地区国家早日实现地区和平稳定与共同发展

新华社联合国10月13日电 中国常驻联合国副代表戴兵13日在安理会大湖地区问题公开会上发言，呼吁大湖地区国家利用政治局势趋于稳定带来的难得机会窗口，凝聚共识，加强合作，早日实现地区和平稳定与共同发展。

戴兵鼓励大湖地区国家继续认真履行《刚果（金）和大湖地区和平、安全与合作框架文件》有关承诺，增进政治互信，加强睦邻友好；呼吁国际社会尊重地区国家在处理地区事务中的主导权，支持非盟、大湖地区国际会议组织、南部非洲发展共同体、东非共同体等区域和次区域组织发挥重要作用。

戴兵说，布隆迪政治安全形势已显著改善，将布隆迪问题撤下安理会议程的时机已经成熟。随着大湖地区政治形势趋于稳定，各国施政重点逐步转向国家重建和深化改革。国际社会应为此营造良好外部环境，积极帮助地区国家加强能力建设，提高国家治理水平。

戴兵表示，中方支持大湖地区国家加强协商合作，共同解决自然资源非法开采和非法贸易问题，同时加大对经济社会发展的投入，创造更多就业机会和谋生手段。大湖地区国家应努力携手应对共同挑战。地区国家加强地区合作，推动区域一体化进程，可以帮助地区各国找到新的发展动力，带动地区实现长治久安。

他说，中国是大湖地区国家的好朋友、好伙伴，始终坚定不移支持地区国家推进和平进程，积极参与联合国在地区的维和行动，尽己所能帮助地区国家加强能力建设。

大湖地区位于非洲中东部，指环维多利亚湖、坦噶尼喀湖和基伍湖等湖泊的周边和邻近地区。该地区是世界上人口最密集的地区之一，同时也是非洲自然资源最丰富的地区。但连年战乱也使大湖地区成为世界上冲突、饥荒、瘟疫和难民集中的地区，有“非洲的火药桶”之称。

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