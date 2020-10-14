联合国世界粮食计划署与快手共筑"幸福乡村"

人民网北京10月13日电（记者郑瑜涵）10月13日，联合国世界粮食计划署与快手在北京共同举办“幸福乡村、携手共筑”主题活动。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜表示：“世界粮食计划署对粮食安全、全球和平与发展的贡献离不开合作伙伴的支持。快手秉持‘平等普惠’的理念及工作目标，与我们的追求和在中国探索的行动有许多共同之处。良好的伙伴关系和不断创新是推动世界粮食计划署与中国合作的不竭源泉。”

据快手副总裁兼扶贫办公室主任宋婷婷介绍，自2018年成立扶贫办公室以来，快手一直积极探索“短视频、直播+扶贫”的创新方式、开展扶贫项目。

联合国代理驻华协调员桑爱玲对世界粮食计划署获得诺贝尔和平奖表达了祝贺，并表示与快手在今天建立这样的伙伴关系，更具有意义。

世界粮食计划署此前已在快手开通官方账号进行了首次直播，为网友们普及联合国以及粮食、营养方面的知识；疫情防控期间，世界粮食计划署与快手共同发起“宅家营养餐”短视频营养食谱评选活动；又在端午节时发起“念想饭局”短视频征集活动，帮助因疫情而失去学校供餐的学龄儿童。

快手向世界粮食计划署捐赠12万顿营养餐食，用于支持湖南和广西的学龄前儿童营养餐改善项目，同时还将为世界粮食计划署在新媒体平台开展活动提供流量支持。

在当天进行的“从田园到餐桌”主题沙龙会上，与会嘉宾结合自身的扶贫经验，共同探讨了“短视频+直播”如何改善乡村粮食安全等问题。

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