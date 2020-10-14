欧盟称英欧贸易谈判处关键阶段 促英采取实质行动

中新网10月14日电 据路透社报道，英欧双方达成新贸易协议的最后期限临近，当地时间13日，欧盟要求英国在脱欧贸易磋商中采取“实质性”行动。德国欧洲事务部长罗斯称，英欧贸易磋商正处于“关键阶段”。

欧盟领导人将于15-16日在布鲁塞尔举行峰会，评估磋商进展情况。

据报道，罗斯表示，欧盟正在努力争取达成协议，但也准备好从2021年开始在没有达成避免关税或配额协议的情况下开展贸易。

“我们的磋商正处于非常关键的阶段，我们承受着极大的压力。时间所剩无几，”罗斯说，“所以我们期待我们在英国的朋友在关键领域取得实质性进展：特别是在治理、‘公平竞争环境’和渔业方面。”

资料图：德国总理默克尔。中新社记者 彭大伟 摄

法国表示，欧盟不能在捕鱼权问题上让步。法国欧洲事务部长表示，欧盟在渔业等要务上必须“非常坚定”，而且英国必须保障公平竞争，才能在没有贸易壁垒的情况下进入欧盟市场。预计法总统马克龙在布鲁塞尔会见欧盟其他国家领导人时将重申这一点。

德国总理默克尔则表示，欧盟想要与英国敲定脱欧贸易协议，但“万一没有达成协议，我们也必须做好准备。”

欧盟负责英国脱欧事务谈判的首席代表巴尼耶表示，欧盟将继续推动达成一项“公平的协议”。但一位欧盟外交官表示，巴尼耶给部长们通报的最新情况较为悲观：“有些方面取得了进展，但远远不够。‘公平竞争环境’、渔业和执行机制仍然是存在争议的关键症结。”

不过，随着双方在磋商中不断加码，且市场愈发紧张，欧盟领导人似乎也肯定会给英国更多时间进行磋商，至少在本月底之前磋商会持续。

英国首相办公室13日表示，约翰逊和欧盟执委会主席冯德莱恩将于14日下午讨论英国脱欧谈判进展。约翰逊的发言人称，约翰逊13日对高级内阁大臣表示，“不害怕”年底前达不成贸易协议。

约翰逊警告，如果谈判未能在15日前取得足够进展，他可能会踩刹车，为英国无协议脱欧进行准备。

(责编：于洋、刘洁妍)