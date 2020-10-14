IMF警告全球金融脆弱性继续上升

新华社华盛顿10月13日电（记者高攀 许缘）国际货币基金组织（IMF）13日发布《全球金融稳定报告》说，新冠疫情暴发以来全球金融脆弱性继续上升，特别是企业流动性压力可能演变为偿付问题，消耗银行资本，阻碍全球经济复苏。

报告说，疫情暴发前，企业、银行和部分主权国家就存在严重的脆弱性；受疫情影响，这些脆弱性正不断加剧，成为全球经济复苏的潜在阻力。但得益于各国宽松货币政策的持续支持和全球融资环境保持宽松，短期全球金融稳定风险暂且得到控制。

报告说，疫情暴发后，企业承受了巨大的流动性压力。为缓解现金短缺，很多企业加大了借款规模，导致企业债务负担进一步加重。随着疫情继续发展，流动性压力可能演变为偿付问题，尤其是在经济不能如期复苏的情况下。未来债务违约情况将取决于各国政策支持力度以及经济复苏步伐。

报告指出，当前全球银行体系资本金充足，但在衰退程度更深、经济复苏更疲弱的不利情景假设下，一些国家的银行体系可能面临严重的资本短缺，银行贷款能力也将受到抑制。此外，一些新兴市场和低收入国家面临融资挑战，这可能使部分经济体陷入债务困境或引发金融不稳定。

IMF货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安当天在新闻发布会上表示，企业、银行和非银行金融机构之间关联性增强，意味着局部脆弱性可能传导至整个金融体系。他呼吁各国政策制定者审慎调整相关政策，权衡短期政策支持与中期宏观金融稳定风险，构筑通往经济复苏的桥梁。

阿德里安说，随着各国重启经济，继续实施宽松的货币政策和定向流动性支持对维持经济复苏至关重要。当疫情完全得到控制后，政策支持可逐步退出，政策重点应聚焦于重建银行缓冲、加强非银行金融机构监管和强化审慎监管。

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