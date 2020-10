美国企业破产数创新高 线上购物平台大促抢眼

当地时间10月13日,亚马逊开启Prime Day超级购物日,提前打响2020年度打折战。

美国三大零售巨头沃尔玛(Walmart Inc.)、塔吉特(Target Corp.)、亚马逊(Amazon.com Inc.)及其它一些稍小的专业零售商都将于本周在网络上推出节日折扣,较传统上的“黑色星期五”提前一个多月。有零售高管称,商家此举旨在减少实体店人流、避免电子商务供应环节拥堵,及提早锁定买卖以规避政治和经济不确定性引发的风险。

与此同时,自4月份以来,美国约有5,000家门店永远关门,同期只有约680家新店开业。仅8月份就有近2,200家零售店关门,新开的只有14家。

购物方式的改变提早了今年打折季

在疫情冲击经济和线上购物普及的双重作用下,今年美国零售商正在迎接一个新的“黑色星期五”。

《华盛顿邮报》报道称,“今年,美国各大零售商比以往任何时候都更早推出‘黑色星期五’促销”,许多商家从10月9日的周末就已开启打折活动,并将延续到12月。亚马逊决定将通常在7月的Prime Day超级购物日移至10月13-14号,促使沃尔玛,塔吉特和其他零售品牌调整假期时间表,拖长购物季战线以帮助线下零售商盈利。

“黑色星期五”指的是美国11月最后一个星期五的促销日。《华盛顿邮报》援引会计机构普华永道的美国消费者市场小组负责人泰森·康奈尔分析称:“通过在10月提前开始销售季,零售商可以在接下来几个月的打折促销中分散消费者的流量和需求,也便于保持线下商店的社交安全距离,持续调动库存并根据早期的消费者需求调整策略。”美国CNBC网站称,包括零售巨头沃尔玛超市在内的许多商家均从10月开始启动“黑色星期五”促销活动。以沃尔玛为例,旗下连锁店在10月11日至15日启动“大省钱活动”的第一波促销。

咨询公司埃森哲Accenture针对2020年假日购物季的一份调研显示,与2019年相比,2020年削减预算的消费者比例增加了两倍。在参与调研的1500多名的美国消费者中,76%的人表示他们希望零售商在感恩节那天暂时闭店;只有11%的消费者愿意在线下进行年末假日季购物;44%的消费者今年的假日支出预算和去年基本持平,另有41%的受访者表示将减少购物支出;考虑到等感恩节前后再开始购买可能会买不到自己心仪的商品,30%的消费者会提前开始假日购物。

疫情改变了民众消费模式

零售咨询公司ShopperTrak发表报告显示,由于远程工作的兴起,线上消费的趋势将进一步改变节假日人们的购物习惯,预计年末购物客流量也会低于往年。

金融数据公司eMarketer估计今年线上购物将占美国零售额的14.5%,高于2019年的11.0%,这是自2008年开通观察渠道以来的最大同比增长。eMarketer还预计,即便在疫情后,线上购物将继续保持零售市场份额的增长,疫情不过是加速了其持续转移。

eMarketer高级预测分析师Cindy Liu表示:“疫情将产生一些持久影响,从根本上改变人们的购物方式。一方面,许多商店,特别是百货商店可能会永久关闭。其次,消费者的购物行为将永久改变。许多消费者要么是第一次在线购物,要么是增加了网购新类别,比如杂货、生鲜等。新用户的增加和购买频率都会对零售产生持久影响。”

eMarketer预计,线上购物的销售额到2024年将达到19.2%。如果不包括天然气和汽车销售等完全线下销售的商品,电子商务的渗透率将跃升至20.6%。而且线上购物将会抵消今年实体店购物支出下降3.2%的影响,使美国的零售总额将基本保持不变。

分析预计,亚马逊的销售份额到2020年将增长到39.0%。是美国最大的电子商务平台。沃尔玛的份额将达到5.8%,将在今年取代eBay,成为美国第二大电子商务平台。

实体零售业销售额惨淡

根据金融数据公司S&P报告显示,由于疫情加速了行业变革,特别是从实体店购物向线上购物的转变,美国零售店的破产数量在2020年上半年达到了创纪录的水平。

根据会计服务公司BDO USA LLP的报告,疫情初期政府强制性的临时关闭商店和居家令的实施加剧了实体零售商一直以来的困境。报告说,呆在家里的消费者比以往任何时候都购买更多的在线产品。

J.C. Penney Co. (JCP)、Neiman Marcus Group Inc.、GNC Holdings Inc. (GNC)和Brooks Brothers Inc. (BRKS)等大型零售商在今年纷纷申请了破产保护,各自关闭了数以百计的门店。自4月份以来,美国约有5,000家门店永远关门,同期只有约680家新店开业。仅在8月份就有近2,200家零售店关门,新开的只有14家。

根据全球市场研究公司Coresight Research的数据,估计还会有25,000家美国零售店陆续关闭。BDO表示,实体店的高关闭率有望继续。从1月到8月中旬,美国实体零售店共关闭10,000多家商店,其中包括Macy's梅西百货公司、Bed Bath&Beyond Inc.和Gap Inc.等公司。许多即将破产的商店都是大型购物中心的主力租户。房地产研究公司Green Street Advisors LLC预测,到2021年底,美国超过一半的购物中心百货商店将关闭。

破产潮蔓延到传统行业

与线上购物平台的热热闹闹相比,传统行业则被破产潮的乌云覆盖。标普全球市场情报统计显示,截至10月4日,美国今年申请破产的较大规模企业达504家,超过2010年以来任何可比时期的破产申请数量。据美国破产协会消息,9月份,美国商业破产申请文件同比增加了38%,至3072起,这是连续11个月来的同比增长。今年9月份,商业破产申请比去年同期增加了855宗,增幅为38%。

纽约大学斯特恩商学院名誉教授爱德华·奥尔特曼表示,如果接下来依旧保持如此高的破产速度,到今年年底,美国破产的10亿美元以上级企业可能会达到65个。此前2009年经济危机时的高点是49,今年将打破这一纪录。

破产潮波及的不止实体零售行业,还有石油、航空业和娱乐等传统行业。总部位于威彻斯特的全球鹰娱乐Global Eagle Entertainment Inc.于7月22日申请第11章破产保护。全球鹰从好莱坞和国际独立制作人那里获取非戏剧发行和音乐,同时还为旅行者提供基于卫星的WiFi互联网。在破产申请的文件中,全球鹰首席财务官Christian Mezger说,由于航空公司和邮轮合作伙伴已经停止运营或严重减少了运营,该公司“受到了新冠肺炎疫情的不利影响”,不得已提交破产申请。

(责编:高歌、刘洁妍)