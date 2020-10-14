全球疫情简报：IMF预计今年全球经济萎缩4.4% 强生暂停其新冠疫苗临床试验

新华社北京10月14日电 13日全球疫情简报：IMF预计今年全球经济萎缩4.4% 强生暂停其新冠疫苗临床试验

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日17时06分（北京时间13日23时06分），全球确诊病例较前一日增加269975例，达到37704153例；死亡病例增加4089例，达到1079029例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间14日7时24分，全球新冠确诊病例达38032320例，死亡病例为1084336例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达7852008例，死亡病例为215803例。

新闻事件

国际货币基金组织（IMF）13日发布《世界经济展望报告》，预计2020年全球经济将萎缩4.4%；中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。报告说，随着经济逐步重启，全球经济正走出低谷。中国作为重要贡献者，帮助全球贸易自6月份起复苏。但由于部分地区疫情蔓延加速，很多经济体自8月起放慢经济重启步伐。

美国强生公司12日宣布，由于一名受试者出现“无法解释的疾病”，公司决定暂停由旗下杨森制药公司研发的一款新冠候选疫苗的临床试验。

美国内华达大学里诺分校等机构的科研人员12日发表研究报告说，对美国首例新冠二次感染病例的分析显示，感染过这一病毒不一定能转化为完全免疫。

芬兰健康与福利研究所13日宣布，该所与赫尔辛基市所做的一项联合调研表明，感染新冠病毒后，患者体内自然产生的抗体可存续至少4个月，这超过了此前世界上绝大多数研究确认的抗体存续时间。

葡萄牙足协13日宣布，球星克·罗纳尔多（C罗）的新冠检测结果呈阳性，因此将退出本期国家队。葡足协官方消息称，C罗目前状态良好，为无症状感染者。葡萄牙男足其他队员的检测结果均为阴性，将在当日下午进行赛前训练。

新西兰政府12日宣布，该国已预订150万剂新冠疫苗，预计最早2021年第一季度可开始为民众提供疫苗。

(责编：艾雯、杨牧)