中国驻南非大使：把握发展新维度，打造中非合作新高度

人民网约翰内斯堡10月14日电（王磊）10月13日，中国驻南非使馆和南非国际问题研究所共同主办的“中非发展新维度：贸易、基础设施和第四次工业革命”线上研讨会成功举办。陈晓东大使、南非国际问题研究所所长伊丽莎白·西迪罗普洛斯出席开幕式并做主旨发言。

陈大使首先对研讨会成功举行致以热烈祝贺，并表示，在新冠肺炎疫情背景下，本次研讨会以“中非发展新维度：贸易、基础设施和第四次工业革命”为主题，契合中非合作的关键和未来。陈大使全面介绍了中非在贸易投资、基础设施、数字经济等领域丰硕合作成果，表示，当前中非全面战略合作伙伴关系已迈入合作共赢、共同发展的新时代，双方正在携手构建更加紧密的命运共同体。中非合作正呈现出从以政府援助为主向企业投资融资合作为主转型，从一般商品贸易向产能合作和加工贸易升级，从简单工程承包向投资建设运营和金融合作迈进的良好势头。

陈大使说，贸易投资是中非合作的亮丽成果。中方将大力支持非洲大陆自贸区建设，继续同非洲有意愿的国家和地区开展自贸谈判，扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，欢迎更多南非和非洲国家参加中国第三届进博会，为非洲疫后经济复苏提供更多助力。中国将加大对非洲基础设施、经济特区和工业园区建设、装备制造、产业产能合作、能源资源开发和金融等领域的投资合作，帮助非方更好融入全球价值链和产业链。

陈大使指出，基础设施是中非合作的强大基石。共建“一带一路”为中非基础设施合作注入了强大动力，中方愿同非方一道编制和实施好《中非基础设施合作规划》，支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行、丝路基金等融资渠道，支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设。重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作，共同实施一批互联互通重点项目，支持非洲单一航空运输市场建设等。

陈大使表示，第四次工业革命是中非合作的崭新契机。中方愿同非方拓展5G、大数据中心、人工智能等新基建，以及数字经济、智慧城市、清洁能源、电子商务等新业态合作，深入开展联合研究、技术培训、“科技抗疫”等，共同打造合作共赢、惠及民生的数字丝绸之路。陈大使并介绍了中方近期发起的“全球数据安全倡议”，强调中方坚决反对个别国家将“数据安全”作为恶意抹黑和无理打压他国的工具，以“国家安全”为由对华为等中国企业实施制裁，甚至强迫其他国家放弃与华为进行5G合作，呼吁共同维护全球数据安全，反对“数字霸权主义”行径。

陈大使说，疫情发生以来，中南两国守望相助、携手抗疫。南非政府和企业积极支持中国抗疫，中国政府和社会各界向南非捐赠了数百万兰特、600多万只口罩、数十万检测试剂以及呼吸机、防护服等其他大量防疫物资。今年6月，习近平主席与拉马福萨总统共同倡议召开中非团结抗疫特别峰会，共同擘画中南、中非关系发展蓝图。习主席提出将继续全力支持非方抗疫行动，提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲等重大举措。近日，中方正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，目的就是以实际行动促进疫苗公平分配，确保为发展中国家提供疫苗。

陈大使表示，中方高度重视非洲债务可持续性，在对非合作中始终坚持集约发展理念，尊重非洲人民的意愿，立足非洲实际需要，注重项目经济社会效益，设身处地帮助非方防范债务风险，减轻减缓偿债压力。针对新冠肺炎疫情加剧非洲国家经济负担，中方将在落实二十国集团缓债倡议的基础上，在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。目前，中国进出口银行作为双边官方债权人，已同11个非洲国家签署缓债协议。其它非官方债权人也积极参照G20缓债倡议，同一些非洲国家达成缓债共识。中方还将免除15个非洲国家截至2020年底到期无息贷款，并继续推动国际社会特别是G20进一步延长缓债期限。

陈大使表示，中非友谊在患难与共中日益加深，中非合作在共克时艰中不断拓展。但仍有一些别有用心的势力大肆炮制炒作所谓中国在非“债务陷阱论”、“战略资产掠夺论”、“新殖民主义论”等，施压非方在5G等领域不同中国合作，企图离间中非关系，逼迫非洲选边站队。这是冷战思维、零和博弈等在作祟，与时代潮流背道而驰，注定不得人心。在第75届联大会议期间，广大非洲国家成为捍卫多边主义的坚定力量。中非要坚持走多边主义道路，共同维护以联合国为核心的国际体系和以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义、种族主义和霸凌行径。

陈大使强调，中国已率先控制疫情，率先实现经济复苏，正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。南非和非洲抗疫表现可圈可点，目前正在积极推动经济重启。着眼后疫情时代，中方愿同非洲把握好发展新维度，找准双方合作契合点，共同打造中非合作新高度。

陈大使说，今年是中非合作论坛成立20周年。日前，习近平主席和塞内加尔总统萨勒就中非合作论坛成立20周年共致贺电。中非将以此为契机，把中非全面战略合作伙伴关系推向更高水平，构建更加紧密的中非命运共同体，让中非合作成为多边主义和互利共赢的典范，继续为捍卫国际公平正义、促进世界发展繁荣做出积极贡献。

西迪罗普洛斯所长表示，新冠肺炎疫情使资本主义世界陷入停滞，不仅严重危害各国人民生命健康，也侵蚀了过去几十年的发展成就，令世界经济雪上加霜。非洲因缺少资源和能力面临更大冲击，贫困人口激增，债务问题加剧。面对危机，非洲国家需要加快推进非洲大陆自贸区建设，并深化同中国等重要域外伙伴合作，促进域内外经济贸易合作和价值链融合，以实现经济复苏，创造就业，迎来可持续发展的未来。

与会专家学者表示，陈大使讲话内容丰富，数据详尽，对中非合作挑战和机遇的思考令人深受启发。开幕式后，与会专家学者还将进行为期两天的专题研讨，围绕加强中非经济合作、非洲基础设施发展与融资、第四次工业革命前景等议题进行深入探讨交流。

作为中非联合研究交流计划支持的项目，来自南非国际问题研究所、全球对话研究所、安全问题研究所、约堡大学、南非电子商务论坛，埃塞俄比亚科学院、肯尼亚经济事务研究所、尼日利亚非洲经济研究中心、卢旺达第四次工业革命中心，牛津大学、伦敦大学、托尼·布莱尔全球变革研究所等非洲和国际高校和智库的近100名专家学者线上参会。研讨会并通过南非国际问题研究所优兔、推特平台全程直播。

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