新华社吉隆坡10月13日电 当地时间10月13日，国务委员兼外长王毅在吉隆坡同马来西亚外长希沙姆丁共同会见记者。

王毅表示，这次到访马来西亚是新冠肺炎疫情发生以来中国外长首次访马，也是马来西亚正式接待的首位外长，充分体现了中马全面战略伙伴关系的高水平，充分展示了中马双方相互信任、相互支持的良好传统。面对前所未有的挑战，中马两国团结协作，共克时艰，取得了合作抗疫的重大成果，深化了兄弟邻邦的友好情谊。双方贸易、投资逆势增长，各领域合作持续推进。两国关系展现出强大的韧性，中马合作必将迎来更为广阔的前景。

王毅说，此访期间，双方就中马共同应对当前挑战及两国关系长远发展广泛深入交换意见，达成一系列重要共识：

我们一致同意加强战略协调。为开展后疫情时期合作，两国将成立由双方外长牵头的中马合作高级别委员会，就此制定政府间合作框架文件，统筹推进两国各领域合作，推动中马全面战略伙伴关系迈上新台阶。

我们一致同意深化抗疫合作。中方愿继续与马方分享防控和诊疗经验，开展疫苗研发、生产和采购合作，团结一致彻底战胜疫情。

我们一致同意探讨建立三个重要通道。包括人员往来“快捷通道”、物资流通“绿色通道”和粮食运输“生命通道”，以保障产业链、供应链稳定畅通，确保重要战略物资安全。

我们一致同意加快共建“一带一路”。双方将继续推进“两国双园”、东海岸铁路等重点项目合作，持续释放发展动能，拉动两国经济复苏增长。中方愿继续增加进口马来西亚优质棕榈油。

我们一致同意构建开放型世界经济。中国欢迎马方作为主宾国出席下个月举行的中国国际进口博览会，继续积极参与中国－东盟博览会，将支持马方办好亚太经合组织领导人非正式会议，同马方共同推动年内签署区域全面经济伙伴关系协定。

我们一致同意推进中国－东盟合作。以今年中国－东盟自贸区建成10周年、明年中国与东盟建立对话关系30周年等重要节点为契机，推动中国－东盟合作提质升级，推动东亚合作聚焦抗疫和发展两大主题，促进地区和平稳定与繁荣发展。

我们一致同意维护南海和平稳定。我们都认为南海不应成为大国博弈之海、炮舰横行之海。中国和东盟国家完全有能力、有智慧、有责任维护南海的和平安宁。双方应排除外部因素干扰，继续落实《南海各方行为宣言》，争取早日达成有效并有实质意义的“南海行为准则”。

我们一致同意加强国际事务合作。中马同为亚洲发展中国家和新兴经济体代表，应共同捍卫和践行多边主义，反对霸权主义和强权政治，推动亚洲振兴和世界发展。

王毅表示，疫情正在深刻影响世界，和平发展的时代任务日趋紧迫，合作共赢的时代潮流滚滚向前。在人类团结进步的历史进程中，作为两个负责任的国家，中国和马来西亚一定能够作出应有的重要贡献，与世界各国一道，开辟更加繁荣和美好的未来。

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