疫情告急　英国政府发布三级防控措施

英国政府12日针对英格兰地区发布一套三级防控措施。首相鲍里斯·约翰逊警告，英国新冠疫情已经如同“一架处于险情中的客机”。

【疫情处于“至关重要阶段”】

约翰逊在记者会上说，英国新冠疫情进入“至关重要阶段”，住院患者人数已经超过3月下旬英国全国“封城”时住院人数，病亡人数也在反弹。

“这些数据就像客机仪表在报警。我们现在必须行动。”约翰逊说。

截至12日，英国累计新冠病例增至617688例，死亡42875人。英格兰地区感染率快速攀升，特别是北部地区。利物浦疫情最严峻，每10万人中有大约600例病例，比例超过西班牙马德里和比利时布鲁塞尔。

卫生专家警告，英国疫情正处于临界点，必须采取强有力措施加以遏制，以防公共卫生系统崩溃。高级卫生官员斯蒂芬·波伊斯说，夏季疫情缓和期间关闭的3所临时新冠医院正准备重新开放。

另一名卫生高官约翰逊·范-塔姆12日说，尽管高感染率眼下出现在英格兰北部，但全国范围病例都在增加，“这是全国性现象”。另外，主要受感染群体正从年轻人向老年人等高危群体蔓延。

【三级措施防蔓延】

约翰逊12日发布一套防控方案，按照疫情严重程度把英格兰各地区划分为三个等级，分别采取相应措施。

英格兰各地先前防控措施不一，引发混乱和困惑。约翰逊说，新方案旨在使防控措施简化和标准化。

新方案把英格兰各地划分为“中等”风险、“高”风险和“非常高”风险地区。“中等”风险地区基本沿用现行防控措施，包括“六人规则”，即室内外聚会人数最多不超过6人；酒吧和饭馆22时至次日5时不得营业。“高”风险地区防控措施加码，包括禁止室内聚会；尽量减少出行。在风险“非常高”的地区，禁止室内外聚会；禁止婚宴；禁止酒吧营业，但以酒类佐餐的酒吧除外；这类地区居民不应在其他地区过夜，其他地区居民也不应在这类地区过夜；经地方同意，可采取更多措施，包括关闭健身房。

英格兰全境商店、大中小学将继续开放。

利物浦是英格兰眼下唯一疫情风险“非常高”的地区。英国其他三个地区苏格兰、威尔士和北爱尔兰分别自行采取防控措施。不过，那些地区实施了类似甚至更严格措施。

【恐不足与嫌太严】

新措施在餐饮业等受影响行业中受到反对。利物浦一间酒吧的经营者卡伦·斯特里克兰告诉路透社记者，酒吧收入已经因深夜至凌晨停止营业的规定减少70%，政府出台的救济措施也不够。

英国政府首席医学顾问克里斯·惠蒂则认为，新方案中的基本措施仍难以遏制风险“非常高”地区的疫情，应采取“额外”手段。

12日公布的英国政府紧急情况科学咨询小组会议记录显示，这一小组3周前建议采取更严措施，包括短期“熔断”式防控。

约翰逊说，他希望避免再次采取全国性严格防控措施，包括关闭学校和限制外出。“现在不是我们希望怎样生活的问题，而是我们不得不在社会经济因全面封锁受到重创与疫情失控引发严重生命经济损失之间走独木桥。”他说。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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