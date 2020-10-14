欧美数据传输再起争议

近日，爱尔兰数据监管机构和美国科技巨头脸书公司就数据传输问题发生法律纠纷。爱尔兰数据保护委员会（IDPC）向脸书公司发布初步命令，不再允许该公司把欧盟用户数据传回美国。脸书公司随即对IDPC提起诉讼，称其在欧盟采取整体立场之前就表态为时尚早，如果IDPC坚持禁令，脸书可能会退出欧洲市场。分析认为，爱尔兰此次行动标志着欧盟和美国围绕数据传输如何平衡隐私和商业利益这一话题再起争议，将对脸书等美国科技巨头未来在欧洲的运营产生重大影响。

脸书欧洲总部设在爱尔兰，IDPC负责欧盟对脸书的相关监管。脸书如果遵守这项初步命令，需要重新设计其服务内容，更改个人数据治理规则，例如将从欧洲用户那里收集的部分数据隔离开来，或者停止为这些用户提供服务。分析称，考虑到脸书在世界各地数据中心之间传输数据的方式，这将是一项极其复杂的任务。如脸书不遵守命令，IDPC有权对脸书处以高达其年收入4%的罚款，约28亿美元。目前，脸书已请求暂时冻结上述命令，并在爱尔兰高等法院提出复审。据悉，爱尔兰高等法院将于11月审议这一问题。

欧美之间有关数据传输的争议由来已久。2016年，欧盟和美国达成了一项名为《欧美隐私盾牌》的数据传输框架协议，允许脸书、谷歌、亚马逊等美国科技公司跨大西洋传输数据资料。今年7月，欧洲法院裁定上述协议无效，认为协议里规定的数据传输标准没有充分保护欧盟公民的隐私，欧盟公民没有有效途径对抗美国政府的监视，无法信任美国现有用户资料保护体系。8月上旬，爱尔兰相关部门对脸书公司透露，政府正在检查用户的数据流，希望了解这些数据如何被转移到美国。

《华尔街日报》、美国新闻网站“Politico”等认为，爱尔兰要求脸书停止向美国发送数据，即使只是初步命令，也将在欧洲范围内起到“示范作用”。谷歌、苹果、推特等其他美国科技巨头也难以置身事外，有可能会在欧洲收到类似命令。

近年来，围绕数据隐私和市场垄断问题，欧盟与美国高科技企业展开多次交锋。欧盟相关监管机构和部分成员国都接到了关于美国公司侵犯用户隐私权的投诉。爱尔兰数据监管机构去年曾表示其发起的调查已有16起，均针对推特、苹果等大型美国科技公司。《纽约时报》评论称，美国国家安全部门日益严格的数据监控使得欧盟对隐私和数据安全越来越不放心。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)