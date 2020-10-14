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美国少数族裔家庭面临严重财务问题

本报驻美国记者  张梦旭

2020年10月14日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　美国皮尤研究中心近日发布调查报告指出，许多美国家庭仍然面临严重的财务困难。报告称，美国成年人中约42%表示有家庭成员因疫情失业或被降薪，25%表示难以支付家庭月账单，1/3的人不得不动用积蓄或个人退休金账户存款维持生计，还有1/6的人表示曾向亲朋好友借钱。

　　调查发现，疫情对不同族裔家庭的经济冲击程度存在差异。在拉美裔受访者中，53%的人表示有家庭成员被解雇或降薪，而这种情况在白人群体中的发生率为38%，在非洲裔和亚裔中分别为43%和47%。此外，非洲裔和拉美裔家庭在支付月账单和房租、偿还抵押贷款和获取医疗服务方面遇到的困难比白人群体要大得多。在支付每月基本账单上存在困难的白人比例为18%，而非洲裔和拉美裔分别为43%和37%。此前进行的另一调查也显示，约1/3的非洲裔和拉美裔受访者说，他们难以负担家庭食品开支，超过40%的人为没钱支付房租、偿还贷款发愁。

　　乔勒·斯坦顿是美国一名非洲裔女性，疫情暴发前在马里兰州巴尔的摩市一家私立学校担任助教，年薪约3万美元。3月中旬，学校决定停课两周。随着疫情的蔓延，复课遥遥无期，学校开始转向在线教学。斯坦顿随后被解雇，她最后一次领到薪水是在3月。到了4月，她已经没钱支付房租和水电费，失业救济金申请也被驳回。她只好退掉房子，带着两个孩子搬去姐姐家一起居住，至今还没有找到工作。

　　美国经济政策研究所种族、族裔和经济项目主任瓦莱丽·威尔逊表示：“疫情对有色人种造成的经济影响更为严重，反映了美国不同族裔间财富鸿沟越拉越大的现实”，她认为，即使是在经济复苏时期，少数族裔在就业率、工资水平和工作内容上也不具备优势，疫情更加凸显了这个问题。“少数族裔工人往往在感染风险更大的基础服务行业工作，家中存款也不足以应对经济风险”。

　　（本报华盛顿10月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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