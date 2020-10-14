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新冠肺炎疫情出现反弹

欧洲重新加强疫情防控举措

本报驻比利时记者  郑  彬

2020年10月14日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　欧洲地区新冠肺炎疫情近期出现反弹，多国新增感染人数大幅增加。欧洲各国政府再次推出严格的管控措施。世界卫生组织欧洲区域负责人克鲁格表示，近期感染人数再次快速上升给欧洲敲响警钟，各国需做好必要准备以应对不利局面。

　　法国卫生部长韦朗日前宣布，将里尔、里昂等4个城市以及巴黎及近郊3省、马赛、瓜德罗普共同列为最高警报区，要求关闭酒吧、咖啡厅等公共场所并严格限制人员聚集规模。德国政府把对体育赛事和音乐会等大型集会的禁令延长至年底，并规定任何从高风险国家和地区抵达的人员必须接受相关检测，柏林等疫情尤为严重地区的政府则决定实施为期20天的严格“宵禁”政策。意大利政府已决定把即将到期的紧急状态延长至2021年1月31日，并强制要求全国民众在公共场所佩戴口罩，违规者将面临最高1000欧元的罚款。比利时政府宣布了新一轮防控措施，包括严格限制人员聚集以及关闭酒吧和咖啡厅等场所，并强烈建议民众在家办公。

　　各界普遍担心，一旦疫情无法得到及时有效的控制，欧洲国家本已脆弱的经济将受到更严重的打击。欧盟委员会近期数据显示，第二季度欧元区经济终值环比下降11.8%，欧盟经济下降11.4%，两项数据均创自1995年有记录以来最大降幅。另据经济合作与发展组织第二季度出台的经济前景预测报告，如果此轮疫情得不到有效管控，欧元区全年经济将萎缩11.5%。

　　经济界人士表示，疫情反复严重影响投资者信心，很多企业已开始采取更加激进的手段削减运营成本、控制生产规模。此外，法国、德国、意大利等国的雇主委员会也纷纷呼吁，政府应在抗击疫情和发展经济之间寻求平衡，推出更为有效的刺激经济措施，并加强政策协调。

　　欧盟近期推出了新一轮经济救助计划。10月8日，欧委会宣布在“缓解失业风险紧急援助计划”框架下发行总额为1000亿欧元的债券，用于支持各成员国保护劳动力市场的各项措施。此外，受欧洲航空及旅游等行业协会的要求，欧盟日前制定了统一的疫情监测和评判标准，以期改变各国因政策不统一而造成的市场碎片化状态，尽快恢复欧盟境内人员的自由流动。

　　法国政府8日宣布，将进一步扩大“团结基金”计划的规模和覆盖范围，降低企业接受政府财政补贴的门槛，预计此项政策将使受益企业数量增加7.5万家。德国政府决定将短时工作制延长至2021年底，并考虑进一步采取积极的财政政策帮助企业渡过难关。英国政府近期也宣布了新的就业资助措施，为全国范围内受疫情影响而暂时失业的企业员工提供工资补贴。

　　克鲁格认为，各国政府应在更好了解公众需求的基础上，针对不同地区和人群制定更加具体、更有针对性的措施，以提高政策的有效性，在疫情防控和经济发展之间取得更好平衡。

　　（本报布鲁塞尔10月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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