撒哈拉以南非洲经济表现好于预期（国际视点）

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近期，撒哈拉以南非洲国家在做好疫情防控的同时努力调整经济政策，取得显著成效，地区多国多项经济指标逐步企稳向好。专家认为，多重利好因素正助力地区经济转危为机，为未来重振经济铺路。

世界银行最新一期《非洲脉动》报告预测，受疫情等因素影响，撒哈拉以南非洲地区国内生产总值2020年将下滑3.3%，随着地区各国封锁措施逐步放宽，各方面需求不断增加，该地区经济可能在第三季度出现反弹，2021年经济增速有望恢复至2.1%。世行敦促地区国家加大政策改革力度，促进经济复苏。

多国经济指标企稳向好

近期，撒哈拉以南非洲地区多国经济指标明显好于预期。肯尼亚国家统计局发布的最新数据显示，肯尼亚7月份茶叶和水果的出口开始实现正增长，支柱产业之一花卉产业出现反弹。《非洲脉动》指出，目前肯尼亚对东非共同体其他国家的出口已迅速恢复，对乌干达和卢旺达的出口甚至超过疫情前的最高水平。由于农业出口好于预期，肯尼亚国会预算办公室将该国2020年经济增速预期，从4月份预测的萎缩1.5%—1%，调整为增长1%—2%。国际货币基金组织近期也上调了对肯尼亚2020年的经济增长预期。

南非目前经济活动正在加快恢复中。南非联合银行集团发布的制造业采购经理人指数（PMI）显示，南非的PMI从8月份的57.3上升至9月的58.3，实现连续两个月环比增长，已恢复到疫情前水平。南非联合银行集团表示，制造业指标改善表明工业活动进一步恢复，经济有望反弹并在未来几个月实现增长。另据南非统计局数据，南非今年7月矿产量环比增长20.2%，销售量同比增长11.3%。南非旅游业也在缓慢复苏中，今年8月谷歌网站上关于南非旅行和住宿的搜索增长29%。南非政府已于10月1日放开国际航线，有望为该国旅游业发展注入新动力。

世界银行近日指出，得益于农业部门较为强劲的增长，科特迪瓦、加纳、塞内加尔等非资源密集型非洲国家预计将逐步实现正增长。受国际油价波动影响严重的尼日利亚，近期各项经济指标下滑也开始出现缓和迹象。国际评级机构惠誉近日将尼日利亚信用评级展望从“负面”上调至“稳定”，认为“最坏的情况可能已经过去”。

稳经济举措持续发力

为应对疫情冲击，撒哈拉以南非洲多国过去几个月间在稳经济、保民生等方面积极作为，成效显著。

地区国家先后推出一系列经济刺激计划，同时加快对重点行业的改革。尼日利亚总统布哈里近日提出总额达13.1万亿奈拉（约合340亿美元）的2021年财政预算，比2020财年增加了21%，力促经济复苏。酝酿已久的石油改革方案《石油工业法案》计划年底前通过，将加大招商引资，对能源行业进行结构性改革；南非今年4月宣布的5000亿兰特（约合304亿美元）大规模经济救助和社会帮扶计划正逐步发挥成效，该国近期加大了对国有电力公司改革力度，以解决能源供应短缺问题；埃塞俄比亚政府进一步放松了对电信行业的管制，向国际企业开放电信营业执照申请。

世界银行数据显示，截至9月中旬，撒哈拉以南非洲的46个国家和地区已经实施了166项社会保障措施，主要为现金和实物补贴、公共费用豁免、社会工程等援助措施。肯尼亚政府拨付了100亿肯尼亚先令（约合9200万美元）用于快速支付中小企业增值税退税和其他待结账单，向20万小规模农户拨付30亿肯尼亚先令，确保粮食供应；博茨瓦纳政府设立了新冠肺炎疫情防控基金，为公共紧急状态期间的民众提供救济，目前政府已投入1.71亿美元，用于企业补贴、向困难家庭发放食品、购买医疗用品等；安哥拉经济和计划部启用了“经济救济网站”，提供与疫情相关的税收减免、社会保障等信息，为中小微企业和工厂维持最低生产水平提供支持。

目前，地区大多数国家疫情基本得到控制，但第二波疫情风险仍然存在。世卫组织非洲区域办事处紧急应对项目经理恩戈伊·恩森加认为，非洲国家仍需保持警惕，在放松管控、开放经济时要有针对性地做出决策，在防控疫情和保障普通人生活间做好平衡。

抓住机遇促进可持续发展

有专家认为，地区各国刺激经济复苏的政策空间相对有限，大力发展数字经济、推进非洲自贸区建设、共建“一带一路”，将为地区经济恢复提供更多机遇。

疫情防控期间，地区多国电子商务蓬勃发展。在卢旺达与中国电商企业阿里巴巴共建的电子贸易平台，卢旺达咖啡创下3000包“秒光”的销售业绩。联合国贸易和发展会议8月发布数据显示，非洲一些电商平台业务量实现3位数的增长。不少非洲国家政府正根据贸发会议的建议，营造有利于电商和数字经济发展的环境。

非洲通信领域专家阿迪萨塔尔·萨西表示，非洲已经从数字化转型中获得巨大收益，在疫情防控期间，数字技术在病毒检测、追踪密切接触者等方面发挥了重要作用，远程医疗、电子教育服务等得到长足发展。“人们日益意识到数字经济的重要意义，许多非洲国家正在抓住这一机会”，《非洲脉动》指出，有证据表明，在因疫情封锁的高峰期，撒哈拉以南非洲地区25%的公司加快了数字技术的使用并增加了对数字解决方案的投资。多哥、纳米比亚、卢旺达、肯尼亚等国家移动支付业务增长明显。

眼下，非洲大陆自由贸易协定正式实施时间因疫情被推迟至明年初，但覆盖12亿人口、国内生产总值合计2.5万亿美元的非洲自贸区建设仍在稳步推进。框架协定下的第一阶段谈判正在有序进行。联合国非洲经济委员会非洲贸易政策中心与非洲标准化组织、非盟委员会一起，于10月3日共同发布了“关于确定非洲标准协调优先产品和价值链”的报告，为非洲自贸区成员国统一标准提供依据。在联合国非经委区域一体化和贸易司司长斯蒂芬·卡林吉看来，各成员国需要协同行动，为构建“非洲大市场”而努力，自贸区建设将会为非洲工业化发展带来巨大机遇。不少分析认为，非洲自贸区将极大扩展市场容量，促进贸易和投资便利化，可在促进经济复苏方面发挥更大作用。

南非国际关系合作部前外交官格特·格勒布勒认为，在后疫情时代，以共建“一带一路”为契机，在中非合作论坛框架下推进基础设施建设，非中合作将会为非洲经济可持续发展提供重大助力，双方全面战略伙伴关系会得到进一步深化。

世界银行非洲地区首席经济学家泽法克表示，撒哈拉以南非洲地区经济复苏之路仍漫长而艰巨，各国需进一步采取措施，促进可持续发展并增强抵御风险能力。

（本报约翰内斯堡10月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)