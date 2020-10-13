中非合作前景广阔 任何诋毁都是徒劳

人民网阿布贾10月13日电（姜宣、侯瑞） 在中非合作论坛成立20周年之际，加纳主流媒体《商务金融时报》刊登非洲资深记者、前东部和南部非洲共同体市场公共关系和企业传播主管姆维西·卡拉克文章《为什么非洲国家青睐中国？》。文章指出，任何企图诋毁和破坏中非关系的言行注定失败。文章主要内容如下：

有句古老的谚语说“患难见真情”。上世纪中国支持南非、赞比亚和坦桑尼亚等非洲国家结束种族隔离制度，但中国没有选择军事手段，而是采取经济手段帮助这些国家打破西方经济围剿。1970年至1975年，中国修建了1860公里长的坦赞铁路，是撒哈拉以南非洲最长的铁路，从而使位于内陆的赞比亚摆脱了对津巴布韦和南非的经济依赖，并促进了达累斯萨拉姆港口的商业发展。

经此一役，中国向非洲国家证明：一是只有经济解放才能真正实现政治独立；二是中国已经做好向非洲提供援助的准备；三是中国是基础设施建设领域的佼佼者。此后几十年，中非在水电、交通、通信、水利等基础设施领域的合作项目不胜枚举。2017年，中国路桥集团完成了肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标准轨距铁路建设，项目耗资36亿美元，其中90%来自中国进出口银行贷款，其余10%由肯尼亚提供。蒙内铁路是中国“一带一路”倡议的一部分，该项目将使整个东非连接起来。最新规划的项目是乌干达荷耶玛至坦桑尼亚坦噶港的石油管道，全长1445公里，耗资35亿美元，由中海油和法国道达尔公司联合建设。

目前，西方对中国作为新兴超级大国的种种指责不绝于耳。我仅讨论其中一个最突出的问题，即所谓“中国操纵汇率”，以澄清事实。已经持续几个世纪的货币操纵是一种赤裸裸的抢劫，事实上早已成为西方经济模式的一部分。20世纪50年代起，美国就开始货币操纵和货币欺诈，通过人为造成强势美元累积外汇赤字，以维持美国海外驻军的成本。

正如卢旺达总统卡加梅、南非总统拉马福萨等非洲领导人指出，中国没有殖民非洲。中非关系不是零和游戏，而是兄弟之间的平等友好、互利共赢的关系，中非关系不以任何国家为代价。中非务实合作改善了非洲国家的基础设施和民众生活，让每个非洲国家都受益良多。谁是真朋友，非洲国家自有判断。中非合作论坛的运作方式、倡导的价值观以及对非洲国家的影响有力驳斥了中国在非洲推行新殖民主义的观点。中非合作前景广阔，任何诋毁都徒劳无功！

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