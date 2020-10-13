一带一路电影合作与发展高峰论坛在西安举办

“一带一路”电影合作与发展高峰论坛

人民网西安10月12日电 （苏缨翔）“一带一路”电影合作与发展高峰论坛于10月12日在西安顺利举行。此次论坛通过线上线下相结合的方式，邀请各国电影机构官方人士共同探讨市场变化对电影国际合作的影响，探求国际合作与中国电影的高质量发展，旨在促进中国与各国间的电影交流与合作，为中国观众带来更加多元化的文化生活。

疫情期间各国电影行业如履薄冰

当前疫情仍在全球蔓延，不少国家和地区的电影市场依旧深陷泥潭。疫情对各国的电影行业的打击也一直在持续：电影制作被迫中断，各国电影市场相关活动被迫取消。

德国联邦电影局首席执行官彼得·丁格斯说：“人们惧怕染病，不愿参与公共活动。再加上一些卫生防疫规则，例如1.5米社交距离，导致德国影院的上座率最高仅20%。”

德国联邦电影局首席执行官彼得·丁格斯

“在新冠的影响下，非常遗憾，现在与国外的交流几乎完全做不到。”KADOKAWA株式会社特别顾问椎名保说，“不论是从日本到国外，还是国外到日本，都有限制，处于无法交流的状况。”

“中国为我们做了一个良好示范。截至8月底，中国是第一个实现票房复苏的市场，90%以上的影院开业。票房甚至高于2019年水平。影院重新开业，观影者陆续回归。”彼得·丁格斯说。

意大利是继中国之后遭受新冠病毒较为严重的国家之一。“新冠迫使社会进入隔离状态时，社会上的各个行业都受到了冲击，尤其是对电影行业。幸运的是，在隔离结束时，我们立即进行统筹，试图弥补失去的时间和资源。”意大利电影工业协会国际部部长罗伯特·斯塔比勒表示。

而在德国，2000万欧元的应急基金已经投入使用，用于抵消由于电影拍摄或发行中断而产生的额外成本。“金额虽然不大，但却发挥了重要的作用。然而，这些应急措施是远远不够的。”彼得说。

国际合作探求各国电影行业新出路

在新冠肺炎疫情期间，电影界人才很难在国家间流动以开展合作和合拍，许多线下电影合作受阻。而在各国面对同一大考时，全球化的解决方式毋庸置疑会成为国际间讨论的重点议题。

“在这场无硝烟的战争中，每个国家都为之付出努力。因此，我想强调一下联合制作和国际合作的重要性。”彼得·丁格斯表示。

关于国际化活动，意大利从未中断过与各个国家的友好合作关系，特别是与中国有着悠久的合作历史。“第五版《聚焦中国》于几周前在威尼斯举行，我们还将在广州纪录片电影节上组织意大利参展，以及我们希望国际视听和电影市场活动（MIA）在中国有更广泛的影响力。”罗伯特·斯塔比勒在被问及中意电影合作时回答到。

“另外，这是一个非常困难的时期，但我们很快就会恢复。我们将摆脱这种由于新冠疫情带来的艰难处境，加强意大利和中国之间的合作。”罗伯特·斯塔比勒表示。

在亚洲，新加坡政府也在着力打造“互惠绿色通道”，与包括韩国、日本、马来西亚和中国在内的一些国家合作，目的是以便电影人才在这些国家之间的交流互通。

后疫情时代电影发展迎新契机

刚刚过去的国庆黄金周，在电影院上座率不超过75%的情况下，中国大陆将近1亿观影人次，接近40亿的电影票房，无疑为全电影行业注入了一剂强心剂，也充分显示了中国电影强大的修复能力和旺盛的生机活力。

然而这次疫情也让中国电影经历了一次大考，暴露出我们在电影创作、院线服务管理等方面还存在一些问题和短板。如何在后疫情时代寻找电影发展新契机，成为了各国亟待解决的新问题。

“后疫情时代的电影要实现绝地求生，最有效最直接的措施就是内容为王，生产优质产品，打造精品力作，用口味地道的硬菜回报观众，征服观众，赢得观众。”人民日报文艺部主任袁新文表示。

彼得·丁格斯认为观众需求对德国电影人同样重要：“对于我们德国电影人来说，这也意味着我们需要加快一些进程。这关系到我们行业的数字化。一个主要的问题是如何了解我们的观众。尤其是对电影院来说，他们需要了解他们的客户，满足客户的需求。”

荷兰电影基金会首席执行官贝罗·拜尔

除此之外，在后疫情时代，电影作为视听产品的优势特征也需要各国共同挖掘。“如果说过去几个月让我们认识到了什么东西的作用的话，一定是视听产品，它们比我们以为的更强大，我们通过屏幕沟通我们通过电影流媒体、电视去认识世界，包括手机上的小小屏幕。”荷兰电影基金会首席执行官贝罗·拜尔表示，“让我们利用这段时间好好思考如何通过电影来记录这次疫情带给我们的改变，让我们把这作为一个起点进行电影化的创作。”

电影是无国界的语言。“一带一路”的电影合作方式不仅互惠各国影视创作，更是着力促进“一带一路”沿线国家的文化交流，旨在为沿线国家发展和人民生活作出贡献。

(责编：高歌、杨牧)