联合国报告：过去20年气候灾害数量增长“令人震惊”

新华社联合国10月12日电（记者王建刚）第31个国际减灾日即将到来之际，联合国12日发布报告说，全球自然灾害总数在21世纪前20年大幅攀升，特别是气候相关灾害数量出现“令人震惊”的增长。

这份题为《灾害造成的人类损失2000-2019》的报告由联合国减少灾害风险办公室与比利时鲁汶大学灾害流行问题研究中心联合发布。报告指出，2000年至2019年期间，全球共记录7348起自然灾害，造成123万人死亡，受灾人口总数高达40亿，给全球造成经济损失高达2.97万亿美元。

与之相比，全球在1980年至1999年间报告自然灾害4212起，造成119万人死亡，受灾总人口超过30亿，经济损失总额达1.63万亿美元。

报告显示，气候相关灾害数量激增是造成灾害总数上升的主要因素。1980年至1999年，全球报告气候相关灾害3656起；而2000年至2019年增至6681起。其中，洪水灾害从上一个20年的1389起增至3254起，风暴灾害从1457起增至2034起。此外，干旱、山火、极端气温等灾害以及地震、海啸等地质相关灾害发生次数也显著增加。

数据还显示，2004年、2008年和2010年是过去20年自然灾害最严重的三个年份。在这三个年份，全球均有超过20万人因自然灾害而死亡。

从各地区来看，2000年至2019年，亚洲共发生3068起自然灾害，其次是美洲（1756起）和非洲（1192起）。全球10个受灾最多的国家有8个位于亚洲，其中中国共发生577起灾害事件，其后是美国（467起）、印度（321起）、菲律宾（304起）和印度尼西亚（278起）。

1989年，联合国大会将每年10月第二个星期三定为国际减灾日。2009年，联大通过决议，将国际减灾日指定为10月13日，旨在提高人们在防灾减灾中采取行动的意识，最大限度减少自然灾害带来的风险。

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