中国政府向巴布亚新几内亚捐赠呼吸机

人民网堪培拉10月13日电（记者陈效卫）当地时间10月12日，驻巴布亚新几内亚大使薛冰代表中国政府向巴新总理马拉佩转交中方捐赠的15台呼吸机。巴新卫生部长坦穆、联合国驻巴新代表兰波拉等出席交接仪式。

薛大使介绍了中国抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果。他表示，经过全国人民的共同努力，中国已经成功控制住疫情蔓延，第二季度经济增长3.2%，成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体。国庆中秋假期，中国国内游客近7亿人次，百货商场支付宝交易金额环比增长近250%，银联网络交易金额超过2万亿元，显示出中国社会生产和生活秩序已逐渐恢复正常。

薛大使强调，当前，疫情仍在全球蔓延，各国要加强团结、同舟共济，共同战胜疫情。中国始终坚定推动国际抗疫合作。疫情初期，中方在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能向150多个国家和国际组织提供医疗物资援助，并向世界卫生组织提供5000万美元现汇援助，坚定支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥领导作用。上周，中国同全球疫苗免疫联盟签署协议正式加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，以实际行动促进疫苗的公平分配，确保为发展中国家提供疫苗，推动加强国际疫苗合作。

薛大使指出，今年以来，中巴新守望相助，携手抗疫，两国友好关系在疫情中愈发牢固。中国疫情较严重时，巴新给予中国大力支持，马拉佩总理致信习近平主席表达支持，并为中国抗疫举办慈善午餐会募集资金。巴新出现疫情后，中方投桃报李，迅速向巴新捐赠12吨防护物资和40万美元现汇援助。加上今天这批援助货款，中方已向巴新捐赠85万美元抗疫资金。中国企业也克服疫情影响，积极复工复产，通过包机输送中方员工返回巴新，确保中巴新合作项目继续推进，帮助巴新恢复经济社会发展。本次中国政府本着人道主义精神向巴新政府捐赠15台呼吸机及配件，希望能帮助巴新提升抗击疫情能力。

马拉佩总理感谢中国大力支持巴新抗击疫情，感谢中国使馆持续推动中巴新关系向前发展。马拉佩表示，近年来中巴新在卫生等诸多领域务实合作不断深化，今年以来两国携手合作，共同抗击疫情，进一步增进了两国人民的友谊。马拉佩说，疫情之前，巴新全国仅有屈指可数几台呼吸机，疫情发生后巴新疫情防控面临巨大压力和困难，急需大量医疗设备。中方此次慷慨捐赠呼吸机，非常及时，无疑将大大提高巴新抗击疫情能力和水平。中方捐赠呼吸机在疫情后亦可继续使用，为巴新防治肺结核等传染病做出贡献。

马拉佩说，小小病毒却对全球各国产生深刻影响，疫情再次说明国际社会要加强合作，共同应对大流行病等全球问题。巴新愿高举多边主义旗帜，同世界大家庭一道抗击疫情，恢复经济社会发展，希中国及国际社会继续给予巴新支持和帮助。马拉佩再次感谢中方抗疫援助，祝愿中国和中国人民繁荣安康。

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