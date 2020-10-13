英国出台三级新冠警戒系统规范疫情防控

新华社伦敦10月12日电（记者张家伟）英国首相约翰逊12日公布了一个适用于英格兰的三级新冠警戒系统，每一级别对应不同的疫情严重程度以及相应的应对措施，以进一步规范和简化英格兰各地落实疫情防控措施的程序。

约翰逊当天在英国议会下院介绍说，新的警戒系统分为“中等”“高”和“非常高”三级。“中等”级别适用于英格兰大部分地区眼下的疫情状况，相对应的防控措施包括此前已实施的日常社交场合聚集人数不得超过6人、餐饮等场所晚上10时后必须停止营业等规定。

“高”级别对应一些疫情出现显著反弹并已实施进一步限制措施的地方，这些地方已禁止一些社交活动。

“非常高”级别适用于那些病毒传播相对更快且当地医疗体系可能面临很大压力的地方，政府将在这些地方采取更严格的社交活动限制规定，当地居民会被建议不要随意进出所居住城镇。此外，酒吧、健身房等场所将被要求关闭，但学校、商店和大部分工作场所不会关闭。

约翰逊说，新系统的相关规定经过进一步讨论和投票通过后，将在14日正式开始实施。此外，约翰逊还详细说明了政府将对受影响的商家和地区提供的一系列财政补助，帮助他们渡过难关。

英国卫生部12日报告新增确诊病例13972例，累计确诊617688例。约翰逊表示，接下来的数周乃至数月仍将是“困难的”。

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