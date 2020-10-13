长城汽车携南非经销商向南非儿童福利院捐赠

人民网约翰内斯堡10月12 日电（刘畅）日前，长城汽车南非哈弗子公司携7家经销商向南非儿童福利院（CWSA）捐赠8万兰特及物资，用于改善儿童生活状况。该公司表示将把南非儿童福利院作为长城汽车在南非的长期帮扶对象。

据报道，南非经济受到疫情重创，南非儿童福利院获得的捐赠急剧减少，运营难以为继。在这样的背景下，长城汽车南非哈弗子公司携7家经销商迅速组织起来向南非儿童福利院捐赠8万兰特及生活、学习用品，给困境中的儿童带去希望。

南非儿童福利院是专业的儿童慈善组织，由1200名工作人员和3500名志愿者组成，代表全国164个儿童福利附属机构，覆盖全国9个省的206个社区。整个组织覆盖全国的200万孤儿和残疾儿童。

南非子公司全国销售经理Jay Jay在捐赠仪式上表示，长城汽车南非哈弗子公司长期广泛参与各类公益事业，但鉴于儿童慈善事业的紧迫性和重要性，今后会更加关注，南非儿童福利院将成为长城汽车南非哈弗子公司在南非的长期帮扶对象。南非儿童福利院执行理事Benny Obayi博士授权全国筹款协调员Samantha Atrash在感谢信中表示：“长城汽车南非哈弗子公司的捐赠将有力的保障儿童福利院的正常运营，为孤儿们提供持续的支持。”

自新冠疫情以来，长城汽车南非哈弗子公司及南非经销商开展了几十次防护服、药品、食品的捐赠活动。一直以来，该公司秉承“扎根南非，服务南非”的理念，履行企业的责任和担当，将继续以爱心践行品牌理念，坚守初心，继续深耕国际市场，陪伴全世界人民共克时艰。

(责编：高歌、刘洁妍)