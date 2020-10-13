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痴迷于疫情“政治化”的美政客该醒了（观象台）

严  瑜

2020年10月13日09:00  来源：人民网－人民日报海外版
 

自9月中旬以来，随着复学季和流感季的到来，美国新冠肺炎疫情防控形势日趋严峻。数百万人感染，20万人死亡——今年3月，美国传染病学家福奇就美国疫情发展态势做出这一预测时，人们在惊叹之余还有质疑：以美国的经济水平和医疗条件，疫情怎么会如此严重？

半年之后的今天，现实给出答案：根据worldometer实时统计数据，截至北京时间10月12日6时30分，美国新冠肺炎累计确诊病例近800万，死亡病例近22万。

“超级大国”沦为全球疫情的重灾区，美国当前的窘困处境究竟是谁造成的？

疫情暴发之后，有些美国政客一直没有消停，“甩锅”、污蔑中国，指责世界卫生组织，全然一副受害者模样。美国主流媒体却不这么看。《华盛顿邮报》近日评论称，美国的确诊病例和死亡病例都居世界第一，这在很大程度上是人为失误的结果，“新病例的创纪录激增，暴露了从联邦到地方的危机应对弊端”。

不妨简单回顾一下，疫情暴发之后，美国政府都做了什么——

年初，当新冠病毒在美国展露出其威力时，面对卫生专家的警告，美国政府选择向公众有意淡化病毒威胁，理由是不想引起民众恐慌和物价飞涨，结果错失了抗疫的最佳时机。

疫情在美国迅速蔓延后，美国政府迟迟没有制定统一有效的应对策略，反倒是一心想着怎么推卸抗疫不力的责任，不厌其烦地“甩锅”、抹黑、诋毁他国，企图以此来转移国内民众注意力。

疫情尚未缓解之际，美国政府不顾卫生专家劝阻，在缺乏足够检测来保障安全复工的情况下，着急忙慌地按下复工复产“快进键”，导致多地疫情出现反弹。

国际社会呼吁团结抗疫、合作研发新冠疫苗，美国政府却宣布退出世卫组织，搞起了“单打独斗”，不但上演“独占”疫苗的闹剧，还将疫苗问题政治化，拒绝参加全球疫苗峰会，拒绝分享疫苗开发成果。

美国政府的种种行为表明，美国民众的身体健康与生命安全，远远不及某些政客的政治利益来得重要。美国疫情蔓延的罪魁祸首，不在外部，而在美国内部，就是不作为乱作为、推诿责任、掩盖失误、沉迷于“政治化”操弄的美国政府自身。在新冠病毒严重威胁人类的关键时刻，坐拥全球领先的医疗技术，美国政府选择的不是救命，而是执意让政治凌驾于科学之上，最终将美国推入疫情的泥潭，酿成一出人间悲剧。

正如美国《新闻周刊》撰文所言，“政治化”疫情以及“政治极化”让美国成为新冠肺炎疫情的“全球震中”。福奇近日在接受采访时也坦言，美国社会已经陷入撕裂状态，任何事情都极易被政治化，甚至是否戴口罩这一简单问题都涉及一种政治立场，而非一个纯粹的公共卫生问题。

如今，疫情还在美国肆虐。根据法新社报道，大约2/3的美国民众在最近一期民调中表达了对美国政府抗疫表现的不满。面对不断攀升的确诊病例数和死亡病例数，美国政府首先该做的，是拿出大国该有的担当，努力拯救美国民众生命，积极推进国际抗疫合作。但愿，痴迷于疫情“政治化”的某些美国政客，能及时“醒”过来。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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