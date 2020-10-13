塞拉利昂减贫与可持续发展研修班（线上）开班

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人民网约翰内斯堡10月13日电（记者万宇）弗里敦消息：当地时间10月12日上午，2020年塞拉利昂减贫与可持续发展研修班（线上）开班，在之后的两周时间里，近50位来自中国社会科学院的教授将与塞拉利昂的政府官员与专家学者探讨交流有关减贫与可持续发展的经验。

塞拉利昂马可尼大学副校长图雷在致辞中表示， 马克尼大学出席2019年中国非洲研究院的成立仪式后，在本校也成立中非研究院， 这次研修班是双方合作的又一里程碑，本次减贫与可持续发展研修班恰逢其时，也非常具有现实意义。尤其是在当前新冠疫情的背景之下，经济、社会各领域都受到严重影响，更给非洲的减贫事业和可持续发展带来诸多挑战。研修班让塞中双方可以探讨减贫工作中有效的方式方法和经验教训，推动可持续发展。塞发展与经济计划部公共投资管理委员会副主任马卡亚说，得益于中国的大力支持，整个非洲大陆都受益匪浅，塞拉利昂也不例外。本次研修班具有重要意义，因为实现可持续发展的一个重要方式就是发展人力资源，而要实现人的发展离不开教育。他希望所有学员能抓住这次机会，认真学习、灵活运用在研修班获得的知识和经验。

中国社会科学院大学副校长张波在致辞中说，虽然受疫情影响无法面对面交流，但通过互联网可以聆听相互的声音，还能够感受到信息技术带来的变革。2020年是中国决战决胜脱贫攻坚收官之年，希望中国在减贫和可持续发展方面积累的经验能够为塞拉利昂朋友提供一些借鉴。主办方中国非洲研究院常务副院长李新烽说，此次研修班旨在为中塞双方围绕共同关心问题搭建沟通交流平台，讲座内容包括人口政策、普惠金融、精准扶贫、环境保护、现代农业、抗疫经验等，有助于塞拉利昂朋友们更加全面地了解习近平主席治国理政的理念、方法和成果。中国社会科学院国际合作局副局长周云帆表示，此次研修班是“中非可持续发展交流机制”的一环，会为中非智库交流的机制化开辟新渠道，将为构建更加紧密的中非命运共同体提供智力支持。

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