综合消息：亚欧地区多国疫情防控形势仍然严峻

新华社第比利斯10月12日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家12日报告的新增新冠确诊病例数继续保持高位增长势头，防控形势依然严峻。其中，俄罗斯单日新增确诊病例超1.3万例，乌克兰单日新增确诊病例超4000例。

据俄罗斯防疫指挥部12日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例13592例，累计确诊1312310例，累计死亡22722例，累计治愈1024235例。

乌克兰卫生部12日说，过去24小时内乌新增新冠确诊病例4420例，累计确诊265454例，累计死亡5015例，累计治愈114410例。乌卫生部长斯捷潘诺夫当日表示，过去一周乌新增确诊病例达到22400例，这一数字是7月同期新增病例数的5倍。

截至12日，哈萨克斯坦报告累计确诊病例108757例，累计死亡1746例，累计治愈103980例。据哈通社报道，为加强防控疫情，哈南部江布尔州塔拉兹市已成立12支流动检查队，对商铺、餐厅等经营场所进行防疫督察。

吉尔吉斯斯坦12日报告新增确诊病例298例，累计确诊49528例，累计死亡1090例，累计治愈44522例。吉新冠肺炎防控指挥部说，吉近期新增病例增多，每日均报告有死亡病例。指挥部告诫民众一定要遵守卫生防疫准则。

格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站12日公布的数据显示，格新增确诊病例478例，累计确诊12272例，累计死亡91例，累计治愈6538例。卫生部长季卡拉泽当天表示，鉴于首都第比利斯疫情反弹势头明显，将在第比利斯出台更严格措施，包括加强对市民戴口罩的要求等。

还有一些亚欧地区国家12日更新了累计确诊病例数，其中亚美尼亚56821例，阿塞拜疆42104例，乌兹别克斯坦61205例，塔吉克斯坦10222例。（执笔记者：李铭；参与记者：李东旭、任军、关建武、蔡国栋、李奥）

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