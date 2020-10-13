俄外长呼吁纳卡地区冲突双方履行停火协议

新华社莫斯科10月12日电（记者李奥）俄罗斯外交部长拉夫罗夫12日呼吁阿塞拜疆与亚美尼亚严格履行纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区停火协议。

俄罗斯媒体12日报道，拉夫罗夫与亚美尼亚外长姆纳察卡尼扬当天在莫斯科举行会谈。拉夫罗夫在会谈后的联合记者会上表示，俄方希望阿亚双方能够严格履行近日三国外长会谈所达成的决定。

拉夫罗夫说，此前俄总统普京已与阿亚双方通话对纳卡地区的停火核查机制进行了讨论。俄阿亚三国外长会谈的声明中对此也有涉及。考虑到纳卡地区紧张局势等问题，制定此类核查机制刻不容缓。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12日说，俄方高度评价近日三国外长会谈所达成的共识与决定。俄方认为，当前重要任务是履行会谈所达成的协议，推动今后全面停火并通过政治外交途径解决冲突。

据俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚三国外长10日在莫斯科发表的声明，阿塞拜疆和亚美尼亚达成在纳卡地区停火协议，各方同意自当地时间10月10日12时起在纳卡地区停火，在红十字国际委员会协调下交换战俘和遇难者遗体。

停火协议生效后，阿亚双方均指责对方违反协议发动袭击。

阿塞拜疆和亚美尼亚9月27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。连日来，冲突造成包括平民在内的人员伤亡。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。

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