白宫要重启第二场总统竞选面对面辩论

美国白宫发言人布赖恩·摩根斯顿11日呼吁，原定15日举行却遭取消的第二场总统竞选面对面辩论应当重新安排。白宫医生前一天说，本月初确诊感染新冠病毒的总统唐纳德·特朗普不再具有传染性。

“总统准备好参加辩论，医疗团队已准许他参加公共活动，”摩根斯顿当天在白宫告诉媒体记者，“他们说他不再有传染的可能性，所以（总统竞选辩论）委员会应该让辩论重回日程表。”

白宫医生肖恩·康利10日说，特朗普不仅符合美国疾病控制和预防中心解除隔离的条件，而且当天上午样本检测显示，“他不再有（将病毒）传染给他人的风险”。特朗普11日在社交媒体推特上说，医疗团队结论意味着他对新冠病毒“免疫”，也不会传播病毒。推特已为该推文打上“含有误导性涉疫信息”标签。

美国《国会山》日报报道，特朗普确诊感染新冠后，美国总统竞选辩论委员会8日宣布第二场辩论由面对面改为线上形式，遭特朗普拒绝。后者建议把剩余两场辩论都推迟一周，但民主党候选人乔·拜登一方不接受。总统竞选辩论委员会一天后正式取消原定15日举行的第二场辩论，说将专注于筹备本月22日的最后一场辩论。

拜登在特朗普确诊新冠后说，将根据医学专家建议决定是否与特朗普一起现身同一公共场合。但他申明，如果特朗普病毒检测仍呈阳性，“我们不应当举行辩论”。（陈丹）【新华社微特稿】

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