英欧贸易谈判仍然难说结果

近日，英欧贸易谈判释放出积极信号。据英国《泰晤士报》报道，英国脱欧谈判首席代表戴维·弗罗斯特和欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶已达成共识，即使10月15日的谈判无法达成更广泛的贸易协议，双方仍将继续保持接触。报道称，欧盟与英国将基于此共识，在11月努力在航空和公路运输等具有共同利益的领域达成“迷你协议”，以弥补在12月31日“脱欧”过渡期结束前仍未达成协议的损失。

随着英国“脱欧”过渡期期限逼近，英欧贸易谈判能否柳暗花明？

接触频繁而波折不断

10月以来，为加快推进英欧贸易谈判进程，英欧双方高层互动更加密切。

10月3日，英国首相约翰逊与欧盟委员会主席冯德莱恩进行交谈，双方同意在10月15日至16日举行的欧盟峰会前加紧会谈。10月7日，欧洲理事会主席米歇尔与约翰逊进行通话，双方对贸易谈判情况进行了评估并表达了希望达成协议的意愿。10月9日，英国和欧盟在伦敦结束新一轮未来关系谈判。

“英欧双方高层希望通过频繁接触，能够发挥临门一脚的作用，争取近期能在贸易谈判上取得一些实质性进展。”中国现代国际关系研究院欧洲所副研究员曲兵对本报表示，从9月底10月初以来的一些迹象来看，英欧贸易谈判氛围已经有很大改观。

但谈判进程依然波折不断。当地时间10月9日，英国政府公布了一项新的内部市场法案，因其针对北爱尔兰的条款凌驾于“脱欧”协议之上而引发了广泛热议。该法案规定，当法案条款与“脱欧”协议中的内容产生冲突时，以法案条款为准。

对此，冯德莱恩表示强烈不满，称英国此举在违反国际法的同时也会破坏信任，只有英国切实执行脱欧协议中的内容，才不会对未来与其他国家建立伙伴关系产生影响。

各有坚持且互不相让

“当前，英欧贸易谈判主要在4个领域存在分歧：公平竞争条款中的政府补贴标准、渔业方面的捕鱼权、未来关系协议的争端解决机制和脱欧协议的执行情况。”曲兵表示，针对这4个领域的分歧，英欧双方都反复强调各自的立场和底线。

据路透社报道，10月7日，约翰逊表示，如果截至10月15日英国还不能与欧盟方面达成协议，则英方计划退出“脱欧”贸易谈判，并于明年1月1日收回对资金、边界和法律的完全控制权。对此，欧盟的态度也十分强硬，表示他们不会迫于英国压力而做出让步。截至目前，英欧贸易谈判的进展依旧有限。

曲兵表示，英国政府将10月15日设定为达成贸易协议的截止日期，是一种谈判策略，目的是施压欧盟，逼迫欧盟尽快妥协。此外，10月15日欧盟将召开峰会，对英欧谈判的进展情况做出评估，并会根据进展确定下一步的谈判方向。因此，英欧双方都希望谈判在峰会召开前能有进展。

“英欧贸易谈判分歧背后的政治考量和战略博弈远大于桌面上的讨价还价。”曲兵分析，欧盟最核心的诉求是要维护单一市场的完整性，不希望英国“脱欧”后只享受在欧盟单一市场的好处而不遵守欧盟的规则约束。而英国在很多领域相较于欧盟有很强的优势。因此，英国一再重申，“脱欧”后，作为一个主权独立的国家，不想在诸多领域继续受制于欧盟，希望在政策制定上拥有更多的自主性和灵活性。

已有共识但仍存变数

路透社报道，英欧贸易谈判双方的首席谈判代表都表示，尽管在渔业和公平竞争环境等方面仍存在重大分歧，但他们正朝着达成协议的方向缓慢靠近。不过，双方也都制定了应对英国无协议“脱欧”的计划。

英国脱欧谈判首席代表大卫·弗罗斯特早前表示，自己将尽最大努力，争取在10月15日前与欧盟达成协议。英国政府也公开表示，英国正在寻求与欧盟达成“加拿大模式”的贸易协定，但如果谈判失败，达成“澳大利亚模式”的贸易协定也是一个好结果。

10月7日，在与约翰逊通话后，米歇尔在社交媒体上表示，欧盟希望与英国达成协议，但不会不惜一切代价，英国现在须把“所有的牌都摆到桌面上”。

“从现在的迹象来看，英国有协议‘脱欧’的可能性在增大。”曲兵认为，乐观地来看，即使因为时间有限，英欧在10月或11月突破分歧底线，达成简版贸易协议，也可以为英国有协议“脱欧”提供兜底和保障。但谈判也有风险和不确定性。如果英欧双方找不到一个中间点或者“着陆区”，那么谈判到11月中旬依然僵持不下，英国无协议“脱欧”的可能性也是存在的。

(责编：胡永秋、杨光宇)