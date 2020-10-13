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欧盟推出西巴尔干地区经济与投资计划

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年10月13日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　欧盟委员会日前公布总额最高可达90亿欧元的西巴尔干地区经济与投资计划。欧盟将从2021至2027年长期预算中划拨资金，支持西巴尔干地区交通、能源等领域建设，以增加就业，促进该地区经济增长。该计划还将助力当地应对气候变化，发展循环经济，保护生物多样性，实现农业可持续发展等。

　　欧盟是西巴尔干地区最大的贸易伙伴和投资来源地。2019年，同欧盟的贸易占西巴尔干地区对外贸易总额的近七成。2018年，来自欧盟的投资占该地区吸收外资的65.5%。欧盟希望通过西巴尔干地区经济与投资计划刺激该地区经济复苏，加强同欧盟单一市场的联系。欧盟方面表示，该计划将帮助潜在的欧盟扩员候选国达到“入盟”标准。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟向西巴尔干国家扩员对双方都有利。

　　目前，西巴尔干国家中只有克罗地亚于2013年加入欧盟，塞尔维亚、黑山、阿尔巴尼亚、北马其顿等国均不同程度地开启了“入盟”进程，但进展缓慢。欧洲媒体指出，欧盟一体化动力不足，长期忽视西巴尔干地区使得一些地区国家对加入欧盟“心灰意冷”。

　　今年5月，欧盟与西巴尔干国家召开视频峰会，试图将该地区重新拉上“入盟”轨道。欧盟委员会主席冯德莱恩此前表示，西巴尔干地区是本届欧委会重点关注的地区之一。西巴尔干地区经济与投资计划公布后，欧盟委员会负责睦邻扩大事务的委员沃尔海伊表示，该计划的实施需与西巴尔干地区国家改革同步推进。

　　西巴尔干地区媒体认为，计划的实施有助于提升本地区基础设施建设，扩大同欧盟的经济联系。也有分析认为，欧盟为该计划的资金使用设置了严格的条件和标准，还将其与改革、法治等议题挂钩，其实施效果能在多大程度上推动西巴尔干地区与欧盟关系的发展，值得进一步观察。

　　（本报布鲁塞尔10月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 17 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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