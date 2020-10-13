创造太阳乌干达石油学院位于乌干达首都坎帕拉的布戈洛比工业园区。学院占地近20亩，理论培训教室、实践操作间、井控模拟区、学生宿舍等设施一应俱全。焊接培训工作区里火花四溅，当地学员正在中国老师指导下，练习钢材焊接操作。

这是中国首家在非洲本土开展职业技能培训与学历教育的院校，已为乌干达、肯尼亚、坦桑尼亚等国100余家单位开发了300多门课程，培训技能人才超过1万人次。

奥东戈·山姆就在这里完成了由中海油乌干达公司资助的焊接培训项目。“专业指导和培训让我学到过硬本领。”26岁的山姆已拥有一家焊接作坊，生产铁床、门窗、栏杆等数十种产品，月收入可达300万乌干达先令（约810美元），是当地平均工资的7倍多。山姆也成了当地年轻人的“创业榜样”。“我计划在一两年内把店里的员工数从5人扩充到20人。”

与山姆同期的学员维森特完成培训后，在乌干达教育和体育部主办的第一届乌干达技能比武大赛中获得焊接小组第一名。另一名学员朱利叶斯，代表乌干达参加了世界技能组织在卢旺达举办的第一届非洲技能大赛，获得焊接组第二名。“这段培训经历让我受益匪浅，使我的职业生涯充满更多可能。”朱利叶斯说。

去年7月，乌干达教育和体育部在创造太阳乌干达石油学院主办非中职业教育国际学术交流研讨会，埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等国教育主管部门、40所职业院校以及16所中国职校的代表参会。研讨会结束后，中国代表走访当地多所学校及对口合作企业，中非双方职业院校在畜牧兽医、服装纺织、模具制造、铁路等多个专业领域达成合作意向。

东非大学联盟理事会创新拓展部部长菲利普·阿约说，非洲国家技能培训国际化程度不高、实操培训不足，石油、制造业、信息技术等行业人才缺口大，非常需要中国成熟的职业技能培训经验。

“让每个非洲青年都能有一技傍身，为促进国家经济社会发展作出贡献。”乌干达高等教育国务部长穆因戈表示，中国是帮助非洲国家实现现代化发展的重要伙伴，“感谢中国朋友毫无保留地分享经验和传授技能，非中职业教育合作前景广阔”。

（本报约翰内斯堡10月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 03 版）

(责编：杨光宇)