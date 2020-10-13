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塞尔维亚总统武契奇会见杨洁篪

2020年10月13日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社贝尔格莱德10月12日电  10月12日，塞尔维亚总统武契奇在贝尔格莱德会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

　　杨洁篪转达习近平主席对武契奇总统的亲切问候。杨洁篪说，在两国元首战略引领和亲自推动下，中塞成为牢固的全面战略伙伴，双边关系实现跨越式发展，达到前所未有的高水平。两国同舟共济、并肩抗疫，为中塞牢固友谊增添新光彩。双方要落实好两国元首系列重要共识，继续坚定捍卫中塞友好，坚定支持彼此核心利益和重大关切，深化互利合作和战略协作，携手推进中塞关系。

　　杨洁篪表示，中国—中东欧国家合作为双方创造了共同发展机遇。中方愿同包括塞尔维亚在内的中东欧国家一道，共同推动中国—中东欧国家合作实现高水平、高质量发展。

　　武契奇请杨洁篪转达对习近平主席的良好祝愿。他表示，发展塞中关系是塞尔维亚坚定的自主决定，塞尔维亚永远是中国真诚可靠朋友。塞中全方位合作蓬勃开展，为塞尔维亚人民带来实实在在的利益。塞方正全力推进共建“一带一路”，欢迎中国投资，将继续拓展双方基础设施建设、医疗卫生、数字经济、旅游等领域合作，愿为推动中东欧和中国合作继续发挥积极作用。

　　同日，杨洁篪还分别会见塞尔维亚总理布尔纳比奇、第一副总理兼外长达契奇。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 03 版）
(责编：杨光宇)
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