彭丽媛向联合国教科文组织第五届女童和妇女教育奖致贺词

本报北京10月12日电 国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛12日通过视频向联合国教科文组织第五届女童和妇女教育奖致贺词。

彭丽媛向来自斯里兰卡、肯尼亚的获奖者表示衷心祝贺。彭丽媛表示，2015年，中国同联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖。获奖者们以实际行动帮助女童和妇女获取知识和技能，点燃女童和妇女的人生梦想，为促进教育性别平等、推动社会发展贡献力量。在中国，也有千千万万的人为女童和妇女教育事业默默耕耘。有一位名叫张桂梅的女教师，她扎根云南贫困山区40多年，推动创建了中国第一所免费女子高中，2008年建校以来已帮助1600多位女孩圆梦大学校园。张老师被女孩子们亲切称为“张妈妈”。她像一束希望之光，照亮孩子们的追梦人生。

彭丽媛表示，今年受新冠肺炎疫情影响，全球15亿学生被迫停课，对女童的影响尤其明显。我们更要想方设法，帮助女童复课复学，不让女童因疫情掉队。

彭丽媛表示，全球成年文盲中，63%是女性。妇女得不到良好教育，就不会有人类社会发展进步。女童和妇女教育，功在当代，利在千秋。我呼吁更多国家和各界人士积极支持和参与这一伟大事业。中国将继续同教科文组织合作办好2021至2025年第二期女童和妇女教育奖，推动国际教育交流合作，为促进女童和妇女教育、实现联合国2030年可持续发展目标作出更大贡献。让我们携手努力，帮助女童和妇女享有平等优质的教育，让女性拥有美好的未来！

联合国教科文组织总干事阿祖莱高度评价并感谢中国政府支持设立女童和妇女教育奖，为促进教育性别平等作出积极贡献，表示联合国教科文组织愿同各方共同努力，推动全球女童和妇女拥有平等教育机会和光明未来。

联合国教科文组织女童和妇女教育奖旨在表彰为促进女童和妇女教育作出突出贡献的机构和个人，展示教育改变女童和妇女命运的重要作用，激励更多人投身教育性别平等事业。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 03 版）

(责编：杨光宇)