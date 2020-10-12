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日本大阪将再次就废除大阪市进行居民投票

2020年10月12日23:11  来源：新华网
 

新华社东京10月12日电（记者姜俏梅）日本大阪市选举管理委员会12日发布“大阪都构想”居民投票公告，该市居民将于11月1日就是否支持2025年废除大阪市进行投票。

这是大阪市继2015年之后再次就“大阪都构想”举行居民投票。此次的“大阪都构想”方案，是指5年后废除大阪市，成立 “淀川区”“北区”“中央区”和“天王寺区”4个特别区。根据大阪府和大阪市日前批准的《特别区设置协定书》，特别区将向居民提供教育、福利等服务，广域行政职能统一归大阪府。

据日本媒体报道，11月1日，大阪市约224万有投票权居民将基于《大都市地域特别区设置法》进行投票，投票结果具有法律约束力。届时，不论投票率多少，只要赞成票超过反对票，“大阪都构想”就将获得通过，大阪市将于2025年1月1日被废除。但大阪府要升格为“大阪都”还需完善法律，因为大都市法规定“将统管特别区的道府县视为都”，但并没有变更名称等相关规定。

公告发布后，“大阪都构想”的赞成者和反对者纷纷走上街头进行宣传。目前，大阪府和大阪市议会中大阪维新会和公明党支持推进这一方案，主张在制度上消除府市的双重行政设置，以减少支出，促进经济增长。但自民党、共产党、立宪民主党等党派对此持反对意见，认为特别区将面临财源不足问题，对维持居民服务和防灾应对表示担忧。

“大阪都构想”有意效仿东京都，将大阪市目前24个辖区合并成若干个特别区，由大阪府管理，从而消除府和市的双重行政设置，提升经济活力。2015年5月，将大阪市整编为5个特别区的“大阪都构想”方案在居民投票中被否决，时任大阪市长桥下彻退出政坛。

(责编：杨光宇)
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