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外交部：当今美国根本没有一个大国应有的样子

2020年10月12日22:02  来源：新华网
 
原标题：外交部：当今美国根本没有一个大国应有的样子

　　新华社北京10月12日电（记者伍岳）针对美国国务卿蓬佩奥近日称世界各国都“坚定地想要成为美国的伙伴和盟友”，外交部发言人赵立坚12日说，蓬佩奥的说法与其他多方的观感并不一致，当今美国根本没有一个大国应有的样子，已成为破坏国际秩序、威胁国际规则的麻烦制造者。

　　“蓬佩奥的说法是他的意见，但不是事实，也与其他多方的观感并不一致。”赵立坚在例行记者会上说。

　　他说，《华盛顿邮报》刊文认为，蓬佩奥为实现其政治野心不惜操纵美国外交政策，导致美国外交遭受了几十年来最严重的损害。哈佛大学、乔治敦大学、塔夫茨大学等美国高校近50名国际关系和外交政策学者发表联合声明，认为美国政府外交政策近乎失败，在疫情、气候变化、伊朗核问题、朝鲜半岛核问题等方面都进退失据，令美国陷入虚弱和孤立，引发不稳定、不安全和人类痛苦。

　　赵立坚说，不仅美国国内这么看，包括美国伙伴和盟友在内的世界各国也普遍认为，当今美国根本没有一个大国应有的样子。美国打着“美国优先”旗号，大搞单边主义和霸凌行径，“退群”“毁约”成瘾，动辄制裁、威胁。美国已经将自己置身于国际公理和道义的对立面，成为国际社会的孤家寡人。

　　赵立坚说，上个月，第七十四届联大全会表决以169票高票通过新冠肺炎疫情综合性决议，只有美国和另一个国家投了反对票。“美国一意孤行、倒行逆施，已成为破坏国际秩序、威胁国际规则的麻烦制造者。试问，哪个国家甘愿与这样的国家沆瀣一气、同流合污呢？”

(责编：燕勐、杨牧)
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