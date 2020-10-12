原标题：外交部：给非洲设置“债务陷阱”的帽子永远扣不到中国头上

新华社北京10月12日电（记者伍岳）外交部发言人赵立坚12日在例行记者会上说，中国开展对非合作一向光明磊落，给非洲设置“债务陷阱”的帽子永远扣不到中国头上。

有记者问：近来，有媒体报道称，部分西方国家指责中国未根据二十国集团（G20）缓债倡议充分参与缓债，未能帮助非洲国家减轻债务负担，在非洲制造“债务陷阱”。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，中方高度重视非洲减缓债问题，致力于全面落实G20缓债倡议。习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上宣布了对非减缓债的重要举措。中方正遵照中非领导人共识和G20缓债倡议，积极回应非方关切。

他说，目前，中国进出口银行作为双边官方债权人，已同11个非洲国家签署缓债协议。其它非官方债权人也积极参照G20缓债倡议，同一些非洲国家达成缓债共识。中方还将免除15个非洲国家截至2020年底到期无息贷款，并继续推动国际社会特别是G20进一步延长缓债期限。

“对于个别国家和媒体指责中国的不实之词，我想强调的是，在非洲国家整体外债构成中，多边金融机构和商业债权人所持债务占比超过3/4，在减缓债问题上负有更大责任。”赵立坚说，中国开展对非合作一向光明磊落，不干涉非洲国家内政，不附加任何政治条件。这也是中方处理非洲债务问题所坚持的原则。“给非洲设置‘债务陷阱’的帽子永远扣不到中国头上。”

“恰恰是某些国家在当年处理非洲债务问题时，附加了大量政治条件，设定了很多非洲国家难以做到的标准和门槛，借债务问题‘改造’非洲，广受非洲国家诟病。在支持非洲方面，中方从未缺席。我们愿继续同非洲国家加强沟通协调，通过友好协商解决好债务问题。”赵立坚说。

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