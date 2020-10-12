原标题：哥伦比亚鲜花在中国市场绽放

新华社波哥大10月11日电 题：哥伦比亚鲜花在中国市场绽放

新华社记者高春雨

瓦尤花田位于哥伦比亚首都波哥大以北约30公里的小城瓜斯卡，这座占地17公顷的农场一年四季种植不同品种的玫瑰，年产量达1700万枝。今年国庆中秋假期，又一批来自瓦尤花田的鲜花不远万里进入中国市场，在消费者手中留香。

菜鸟国际供应链总经理赵剑介绍，今年国庆中秋假期，该企业向上海市场投放了上万枝海外直采的鲜花，其中约半数来自哥伦比亚，这些鲜花在国内销量很好，受到消费者喜爱。

瓦尤花田种植经理卡米洛·里韦罗斯告诉新华社记者，新冠疫情暴发以来，农场鲜花产量下跌三至四成。“鲜花种植有其特殊性，对花朵的照料一天都不能少。还好现在我们挺过来了，生产已基本恢复正常。”

从2016年起，瓦尤花田便开始探索中国市场，随着疫情在全球肆虐，今年中国市场的重要性凸显。里韦罗斯介绍，疫情期间，飞往中国的货运航班一直保持运营，通过与电商以及线下仓储式超市和百货商场的紧密合作，瓦尤花田的玫瑰在中国市场的表现令人欣慰。

“对我们来说，中国市场仍在起步阶段。为了满足中国消费者需求，我们在品质控制、产品运输等方面都争取做到最好。我对中国市场有很大期待，也对我们的产品有信心。”里韦罗斯说。

普赖姆鲜花公司多年来致力于将玫瑰、绣球、康乃馨等多个品种的哥伦比亚鲜花引入中国市场。行政主管海罗·希门尼斯在接受记者采访时坦言，尽管今年第一季度鲜花产品在中国市场遇冷，但中国抗疫成果显著，生产生活陆续恢复正常，他们的产品销量也已恢复常态。“特别是在之前的母亲节和七夕节，还有刚刚结束的国庆节和中秋节，产品销量都有明显增长。”希门尼斯说。

据哥伦比亚花卉出口商协会公布的报告，国际市场订单锐减、冷库物流运力下降、保鲜运输成本上升等因素给哥伦比亚鲜花种植及出口带来严峻考验。

哥伦比亚是仅次于荷兰的全球第二大鲜花出口国，产量几乎全部用于出口。据哥农业和农村发展部统计，2018年哥花卉产量25.19万吨，种植面积8391公顷。作为哥伦比亚重要产业，花卉产业对疫情后哥经济复苏起着重要作用。

哥伦比亚-中国投资贸易商会执行董事海梅·苏亚雷斯介绍，为减少疫情冲击，哥鲜花种植者和出口商在生产、加工、运输等环节严格遵守防疫措施，并加大组织协调，以减少风险。

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