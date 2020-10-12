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“推进数字平台管理区域合作：新常态对东盟和中国的影响及未来进路”工作组视频会议成功召开

2020年10月12日18:47  来源：人民网-国际频道
 
中国—东盟思想库网络（NACT）“推进数字平台管理区域合作： 新常态对东盟和中国的影响及未来进路”工作组视频会议成功召开
中国—东盟思想库网络（NACT）“推进数字平台管理区域合作：
新常态对东盟和中国的影响及未来进路”工作组视频会议成功召开

人民网讯 10月12日，中国—东盟思想库网络（NACT）“推进数字平台管理区域合作：新常态对东盟和中国的影响及未来进路”工作组视频会议成功召开。

本次会议由中国外交学院和菲律宾外交学院联合主办。来自中国和东盟十国相关领域专家约30人出席会议。外交学院副院长高飞教授与菲律宾外交学院院长斯来斯特·文泽·巴莱博女士（Celeste Vinzon-Balatbat）致开幕词。

自新冠肺炎疫情暴发以来，数字平台在疫情防控领域发挥了极其重要的作用，为疫情后的经济重启也提供了有利条件。然而，面对已经到来的数字经济时代，当前部分地区国家的数字基础设施建设仍不完善，数字平台监管法律法规有待健全，各国之间、城乡之间乃至社会群体之间的数字鸿沟也有待弥合。本次会议旨在促进各国在数字平台管理领域的交流与合作，为新常态下推进中国和东盟数字经济发展出谋划策。

与会专家一致认为，在现有合作基础上，中国和东盟国家应抓住机遇、化解风险，将数字经济和数字平台管理打造成为中国—东盟合作中最具活力的增长点。一方面，双方应实现“数字一带一路”建设与《东盟互联互通总体规划2025》的有效对接，进一步加强本地区信息通信基础设施建设，在“硬件”方面为数字经济发展保驾护航。另一方面，双方应通过大力发展数字教育、努力完善与电子商务发展有关的法律法规、探索建立合理的利益再分配政策和机制，为数字经济发展提供有力的制度保障。

会议讨论全面而深入，产出了诸多具有可操作性的政策建议。会议达成的共识将以适当形式提交2020年中国—东盟领导人会议。

“中国—东盟思想库网络”（NACT）是中国—东盟合作框架下重要的第二轨道外交机制。为配合中国和东盟官方共同发起的“数字经济合作年”主题，NACT已于2020年7月和9月先后举办“新冠肺炎疫情下的中国—东盟减贫合作”工作组视频会议和“中国和东盟未来劳动力：挑战与应对”工作组视频会议，取得良好效果。

(责编：燕勐、杨牧)
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