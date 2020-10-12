塔吉克斯坦总统选举初步统计结果揭晓 现总统拉赫蒙得票率超90%

人民网努尔苏丹10月12日电（记者周翰博）杜尚别消息：塔吉克斯坦中央选举与公投委员会主席巴赫季约尔·胡多约尔佐达12日对媒体表示，根据初步统计结果，在11日举行的总统选举中，现任总统埃莫马利·拉赫蒙共获得约3837000张选票，得票率达到90.9%，取得胜利 。

根据塔中央选举与公投委员会的统计数据，由该国农业党提名的候选人鲁斯坦姆·拉季夫佐达获得3.03%的选票；由社会主义党提名的阿卜杜哈利姆·加法罗夫获得1.49%的选票；由经济改革党提名的鲁斯塔姆·拉赫马特佐达获得2.15%的选票；由共产党提名的米罗季·阿卜杜罗耶夫获得了1.17%的选票。参与本次投票的选民超过422万，投票率达到85.42%。

塔吉克斯坦自1994年起实行总统制。根据宪法规定，每届总统的任期为5年，可连任1次。此后，塔分别于2003年和2016年两度通过宪法修正案，将总统任期改为7年，将总统候选人的年龄限制由此前的不小于35周岁，调整至不小于30周岁，并以法律的形式确定总统任期次数限制不适用于“民族领袖”拉赫蒙。

现任总统拉赫蒙出生于1952年，1994年当选国家元首，并分别于1999年、2006年和2013年连续三次赢得连任。

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