独臂船长徐京坤：希望通过航海增强中葡两国交流

人民网北京10月12日电（张荣）当地时间10月6日，首位完成双体帆船环球航行的中国独臂船长徐京坤与夫人一行到访葡萄牙里斯本孔子学院，孔院中外方院长、工作人员及孔院学员与徐京坤船长夫妇进行了座谈。

徐京坤表示，葡萄牙是大航海时代的伊始，他想要身临其境更好地了解葡萄牙的历史和文化，同时希望通过航海增强中葡两国之间的了解和交流。

给生活一个选择自己的机会

由于12岁的一场意外，徐京坤失去了左前臂。“没有左手，山里孩子，学历不过初中，我拥有的先天资源，甚至离平凡都还有一大截距离。”但他没有向命运低头。由于小时候酷爱跑步，凭借其出色的身体素质，加入了中国首支残疾人帆船队，从此便开始了他与大海的情缘。2008年，年仅19岁的徐京坤作为国家队的一员参加了北京残奥会帆船比赛。

即便已经取得了很多不错的成绩，徐京坤追求生活的脚步并没有停下来，因为他认为“金牌不能弥补生活，荣誉和声望转瞬即逝。”2015年，他征战单人横渡大西洋帆船赛，成为继郭川之后第二个完成这项国际顶级赛事的中国人。

他的海上传奇之旅并没有因此停下，2017年，徐京坤正式开启环球航海的旅程。从土耳其启航，穿过地中海、大西洋、加勒比海、经巴拿马运河，跨越太平洋，印度洋，绕过非洲好望角，回到北大西洋大航海之路的起点。

海上冒险遇上新冠疫情

徐京坤船长向孔院学生们讲述了自己的传奇经历。在从南非航行到亚速尔的航行中，发生了新冠疫情。那时所有的港口都关闭了，因此他们被困在了南大西洋的圣赫勒拿岛四十多天。当时那里的补给已经非常短缺了，青黄不接的情况下就连土豆都供不应求，所以那段时间他们几乎只能靠打鱼维持生活。直到后来亚速尔港口开放后，他们才继续航行回到了欧洲，结束了他们的环球之旅。

疫情改变了他们很多计划，包括环球结束的仪式也取消了。通过这次疫情，他深深的体会到当灾难来临时，没有一个国家和个人可以独善其身。只有勇敢面对和团结一致才能解决问题。

用大海来连结彼此

孔院外方院长若昂对徐京坤船长的环球航行表达了赞许，他认为旅行是一种很好的文化交流方式，这种交流必然可以增进两国文化的传播与交流。葡萄牙作为大航海的起点，在航海文化中有着重要的意义，希望这种交流可以让葡萄牙的海上竞技项目和航海活动可以有更好的发展。

孔院中方院长王锦程表示，里斯本大学与北京首都体育学院和海南省政府已经建立了合作关系，未来将在海南省建设大型的水上运动项目基地，双方互派教练、互通资源，定会推动两国的海上竞技项目和航海活动的发展。

孔院中方院长王锦程还向徐京坤夫妇介绍了孔院办公室和文化中心，并赠送了孔院文化衫和诗集，徐船长回赠了此次航行的吉祥物。会后，徐京坤船长邀请孔院学员到他的梦想号船上体验，教授了学生一些航行技能，并于10月8日和孔院学生们开展线上交流会，让学生们进一步体会到大海的魅力。

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