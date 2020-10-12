人民网>>国际

第七届丝绸之路国际电影节在西安开幕

2020年10月12日11:01  来源：人民网-国际频道
 

人民网西安10月12日电（苏缨翔）第七届丝绸之路国际电影节开幕式于11日在古丝绸之路起点西安举行。本届电影节由国家电影局指导，陕西省人民政府和福建省人民政府主办，陕西省电影局、西安市人民政府承办。

丝绸之路国际电影节开幕仪式。苏缨翔 摄

丝路连接世界，电影和合文明。万里而来，唯国礼相待。古丝绸之路起点之城西安，古城墙永宁门外吊桥轻落，城门大开，大唐仕女、金甲武士鱼贯而出，鸿胪寺卿执盛唐国礼，为电影节嘉宾授礼。流光溢彩的瓮城之内，一曲《丝路霓裳》绘出了丝绸之路沿线的风情与魅力，展现着两千多年来从长安到罗马的丝路文明。随着象征“一带一路”沿线国家友谊的“鸾凤”在会场上空的翱翔，丝绸之路国际电影节正式拉开序幕。

“大唐侍女”“金甲卫士”华服出场迎接贵宾

“礼仪官”引导嘉宾入场

人民日报社副总编辑方江山在开幕式上表示，“电影有着涵括人类文明史和进步史的神奇力量，是促进国与国之间民心相通的重要桥梁，是推动不同文明间交流互鉴的重要窗口，在各个国家和地区之间的文明对话中发挥着独特作用。”

在电影节欢迎启动仪式上，由伊朗著名导演阿斯哈·法哈蒂、中国导演陆川、以色列导演阿莫斯·吉泰、斯里兰卡影评人阿什利·拉塔纳维呼沙纳、波兰女导演玛高扎塔·施莫夫兹卡、意大利电影制片人保罗·德尔·布洛克和中国女演员宋佳7位国内外电影业内专业人士组成的“特别推荐团”，发布11部2020丝绸之路国际电影节特别推荐影片。同时，陕西籍演员张嘉益担任电影节形象大使，青年演员周冬雨担任青年大使。何平、徐峥、叶锦添、谢芳、成泰燊、闫妮、郝蕾、梁静、窦骁、丁晟、束焕、俞白眉、刘仪伟、于冬等100余位影坛嘉宾参加各项活动。

阿斯哈·法哈蒂表示，中国电影产业在全球有庞大的市场，中国的影片特别是商业片有自己深刻的根基，这源于中国悠久的历史和文化。

在此次电影节上，将有12场高峰论坛为“一带一路”电影的合作与发展助力。“一带一路”沿线国家和地区著名电影导演、制片人、电影机构负责人、行业专家将围绕“一带一路”电影合作、市场投资、艺术融合、5G技术变革等展开对话讨论。他们将在此电影节上探讨未来电影行业发展探索新路径。

丝绸之路国际电影节成立于2014年，由陕西和中国东南部的福建省交替举办，已成为“一带一路”沿线国家和地区电影制片人的节日。

(责编：高歌、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved