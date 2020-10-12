第七届丝绸之路国际电影节在西安开幕

人民网西安10月12日电（苏缨翔）第七届丝绸之路国际电影节开幕式于11日在古丝绸之路起点西安举行。本届电影节由国家电影局指导，陕西省人民政府和福建省人民政府主办，陕西省电影局、西安市人民政府承办。

丝绸之路国际电影节开幕仪式。苏缨翔 摄

丝路连接世界，电影和合文明。万里而来，唯国礼相待。古丝绸之路起点之城西安，古城墙永宁门外吊桥轻落，城门大开，大唐仕女、金甲武士鱼贯而出，鸿胪寺卿执盛唐国礼，为电影节嘉宾授礼。流光溢彩的瓮城之内，一曲《丝路霓裳》绘出了丝绸之路沿线的风情与魅力，展现着两千多年来从长安到罗马的丝路文明。随着象征“一带一路”沿线国家友谊的“鸾凤”在会场上空的翱翔，丝绸之路国际电影节正式拉开序幕。

“大唐侍女”“金甲卫士”华服出场迎接贵宾

“礼仪官”引导嘉宾入场

人民日报社副总编辑方江山在开幕式上表示，“电影有着涵括人类文明史和进步史的神奇力量，是促进国与国之间民心相通的重要桥梁，是推动不同文明间交流互鉴的重要窗口，在各个国家和地区之间的文明对话中发挥着独特作用。”

在电影节欢迎启动仪式上，由伊朗著名导演阿斯哈·法哈蒂、中国导演陆川、以色列导演阿莫斯·吉泰、斯里兰卡影评人阿什利·拉塔纳维呼沙纳、波兰女导演玛高扎塔·施莫夫兹卡、意大利电影制片人保罗·德尔·布洛克和中国女演员宋佳7位国内外电影业内专业人士组成的“特别推荐团”，发布11部2020丝绸之路国际电影节特别推荐影片。同时，陕西籍演员张嘉益担任电影节形象大使，青年演员周冬雨担任青年大使。何平、徐峥、叶锦添、谢芳、成泰燊、闫妮、郝蕾、梁静、窦骁、丁晟、束焕、俞白眉、刘仪伟、于冬等100余位影坛嘉宾参加各项活动。

阿斯哈·法哈蒂表示，中国电影产业在全球有庞大的市场，中国的影片特别是商业片有自己深刻的根基，这源于中国悠久的历史和文化。

在此次电影节上，将有12场高峰论坛为“一带一路”电影的合作与发展助力。“一带一路”沿线国家和地区著名电影导演、制片人、电影机构负责人、行业专家将围绕“一带一路”电影合作、市场投资、艺术融合、5G技术变革等展开对话讨论。他们将在此电影节上探讨未来电影行业发展探索新路径。

丝绸之路国际电影节成立于2014年，由陕西和中国东南部的福建省交替举办，已成为“一带一路”沿线国家和地区电影制片人的节日。

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