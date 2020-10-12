塔吉克斯坦总统选举正式开始 现任总统拉赫蒙参选

人民网努尔苏丹10月11日电（记者周翰博）杜尚别消息：塔吉克斯坦总统选举投票于10月11日正式开始。包括现任总统埃莫马利·拉赫蒙在内的5位候选人将参与角逐。

根据塔中央选举和公投委员会公布的数据，全国选民数量接近500万。选民可以按照所属选区到指定投票站为支持者投票。此次大选在塔境内设置了3375个投票站，在海外设置了39个投票站。投票自当地时间11日6时00分开始，至当天20时00分结束。初选结果将于次日公布，最终结果将于两周内公布。

据当地媒报道，来自多个国家和国际组织的150多名国际观察员将对选举过程进行监督，近300名国内外新闻工作者已经完成注册，将对选举进行报道。

5位候选人分别是由该国农业党提名的鲁斯坦姆·拉季夫佐达、由社会主义党提名的阿卜杜哈利姆·加法罗夫、由经济改革党提名的鲁斯塔姆·拉赫马特佐达、由共产党提名的米罗季·阿卜杜罗耶夫以及由独立工会联盟、青年联盟和执政的人民民主党共同提名的现任总统埃莫马利·拉赫蒙。

塔吉克斯坦自1994年起实行总统制。根据宪法规定，每届总统的任期为5年，可连任1次。此后，塔分别于2003年和2016年两度通过宪法修正案，将总统任期改为7年，将总统候选人的年龄限制由此前的不小于35周岁，调整至不小于30周岁，并以法律的形式确定总统任期次数限制不适用于“民族领袖”拉赫蒙。

现任总统拉赫蒙出生于1952年，1994年当选国家元首，并分别于1999年、2006年和2013年连续三次赢得连任。

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