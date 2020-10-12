“美猴王”云演出引来哥伦比亚200多万点击量

网站截图。

人民网里约热内卢10月11日电 （记者吴杰）中国“中秋、国庆”长假期间，中国国家京剧院经典剧目《大闹天宫》连续8天在哥伦比亚胡里奥·马里奥·桑托·多明戈大剧院空中剧场热播，“美猴王”等剧中角色好评如潮。点击量达220多万。《观察家报》等当地主流媒体多次报道，居家隔离的哥伦比亚观众纷纷留言，盛赞中国政府、驻哥使馆及中国京剧院艺术家带来的庆祝中哥建交40周年的厚礼。

中国驻哥伦比亚大使蓝虎指出，中国戏曲剧种丰富，其中京剧作为中国国粹，博大精深，2010年被联合国教科文组织列入“世界非物质文化遗产名录”。中哥友谊源远流长，在两国领导人共同关心和两国人民共同呵护下，中哥友好日益深入人心，双方政治互信牢固，务实合作成果丰硕，人文交流异彩纷呈。此次由中国文化和旅游部、中国驻哥使馆、国家京剧院、胡里奥·马里奥·桑托·多明戈大剧院、加勒比戏剧节共同举办的《大闹天宫》等系列云端文化演出活动，一定会给广大观众带来一次难忘的东方文化之旅。

为帮助广大观众看懂京剧，使馆连续刊发了系列双语文章，详细介绍了《西游记》作者吴承恩、以及京剧的历史、特点、行当、服装、角色、脸谱、配乐、四功五法、虚拟性等欣赏知识，并在多媒体发布了长达18页的精美节目单。

哥伦比亚首任文化部长、胡里奥·马里奥·桑托·多明戈大剧院院长奥索里奥在首播前，专门录制视频，向观众介绍中国京剧的魅力及欣赏京剧之道。他说：“中国是拥有5千年历史的文明古国，文化底蕴深厚。仅京剧就有上千个经典剧目。京剧的表现形式丰富多样、令人着迷，融合了唱、念、做、打，甚至是哑剧和武功，充满了象征手法及虚拟场景，极具视觉冲击力和节奏韵律，是中国的国粹艺术。《大闹天宫》一定会让广大观众大饱眼福、惊喜不已。作为丝路国际剧院联盟的重要成员，我们将继续加强与中国艺术家的交流合作，不断为两国文化交流奉献更多精彩作品。”

古灵精怪的众小猴，偷桃盗丹时顽皮的孙大圣，或滑稽或笨拙的仙官们，还有“闹瑶池”“聚灵台”“凯旋图”等精彩武戏，将一家家一户户聚集在电脑或手机屏前。

哥中友协创始人、前驻华大使戈麦斯表示，“再看《大闹天宫》，让我回忆起很多在华时光。感谢中国驻哥使馆和艺术家们，让广大观众足不出户就欣赏到了中国国粹，特别是孩子们迷上了中国文化，‘美猴王’将中哥友好种子深埋在孩子们的心田。”

哥中友协主席普亚纳观看剧目。

在社交媒体上，著名国际问题专家、哥中友协主席普亚纳就此剧每晚频频发文：“1992年波哥大戏剧节上演《大闹天宫》，场场爆满，观众每晚堵在演出大棚前不肯离去，最后戏剧节不得不延长两周巡演，那时我27岁，其盛况至今历历在目，孙悟空从此伴随我们那代人的成长。特别令人高兴的是，如今美猴王又满满地俘获了一代年轻观众的心。”

今年刚被武汉师范大学录取的博士生胡里雅说：“美猴王的睿智机敏、滑稽可爱、大义凛然和果敢正义，特别是那又高又飘的连空翻，令人眼花缭乱的金箍棒，把我5岁的儿子彻底迷住了。他一醒来就吵着看孙悟空，还要画脸谱。感谢空中剧场连续8天热播、24小时随时上网观看。我终于可以安静地补习几天汉语课了。他现在黏着美猴王不再黏我了。”

因疫情在哥上网课的南京艺术学院设计系研究生克劳迪雅说：“这台精彩演出简直就是一辆视觉快车，把我们带进了一个五彩缤纷、包罗万象的人类文化遗产大宝库，为我的时装和珠宝设计，打开了一个新天地。”

哥中友协主席普亚纳珍藏的《西游记》。

一系列中国文化元素近日在哥引人关注。10月2日晚，哥国家电视台播出中哥两国艺术家联袂奉献的云端音乐舞蹈晚会；《两岸》多媒体网站5日起连续播放6集中国纪录片《同心抗疫》；哥最大私营电视台——蜗牛电视台将在12日播放国庆71周年暨中哥建交40周年中秋云端音乐舞蹈晚会。

(责编：高歌、刘洁妍)